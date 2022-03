Ci sono settimane che si possono preannunciare pesanti e faticose e quindi perché non concedersi una piccola coccola. Svegliarsi alla mattina trovare sul tavolo un’alzatina con questa deliziosa torta strapiena di frutta può veramente cambiare il verso della giornata. In questo articolo andremo a vedere come si prepara una torta francese originaria della Bretagna. Una frolla rustica che non dovrà essere rifinita con il classico reticolato di pasta ma la sua bellezza sta proprio in questo.

Una pasta frolla facile e rustica con mele e marzapane per una coccola speciale se abbiamo Saturno contro

Per questa preparazione ci occorrerà un mixer e due ciotole per gli impasti.

Ingredienti della frolla:

150 g di farina;

80 g di burro;

2 cucchiai di zucchero bianco;

25 g di mandorle tritate;

un tuorlo.

In questo caso la frolla vedrà l’utilizzo di meno zucchero rispetto alle ricette tradizionali perché poi andremo ad aggiungere un ripieno dolce.

Ingredienti per il marzapane:

250 g di mandorle pelate e tritate;

125 g di zucchero a velo;

125 g di zucchero semolato;

1 tuorlo d’uovo.

Infine ci occorreranno 4 mele a cui dovremo levare il torso e tagliare a fettine. Solitamente per le preparazioni dolciarie si utilizzano le Renette ma per questa torta andranno benissimo anche varietà quali le Pink Lady. Ci serviranno inoltre un po’ di zucchero a velo da spolverizzare, un uovo sbattuto e 2 cucchiai di zucchero bianco.

Procedimento:

Per la frolla mettiamo in un mixer il burro tagliato a cubetti, lo zucchero e le mandorle tritate. Disponiamo la farina su un ripiano e mettiamo al centro il nostro composto, levandolo dal mixer. Aggiungiamo anche il tuorlo ed iniziamo ad impastare. Quando gli ingredienti saranno amalgamati, formiamo una palla dell’impasto e mettiamolo in frigorifero.

Per il marzapane basterà mettere nel mixer e azionare fino a quando gli ingredienti non siano amalgamati. Estraiamo formiamo un panetto.

Preriscaldiamo il forno a 180° ed estraiamo dal forno. Su un foglio di carta forno stendiamo l’impasto della frolla che avremo tolto dal frigorifero. Spolverizziamo la superficie con un po’ di zucchero a velo. A parte stendiamo l’impasto del marzapane (dovrà avere un diametro di poco inferiore a quello della frolla). Arrotoliamolo sul mattarello per poi dispiegarlo al centro della pasta frolla. Trasferiamo i due strati realizzati direttamente in teglia. Iniziamo a disporre tutte le fettine di mela a spirale partendo dall’esterno. Ora spolverizziamo le mele con i 2 cucchiai di zucchero e ripieghiamo i bordi della frolla sul ripieno di mele. A piacere, possiamo spennellare i bordi con l’uovo. Non ci resta che informare per circa 40 minuti a 180°. Serviamo calda con una pallina di gelato alla crema.

Una pasta frolla facile e rustica con mele e tanto gusto.

