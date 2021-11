Mancano solo due settimane al tanto atteso appuntamento con il Black Friday. Un’invenzione commerciale nata a metà anni Venti negli Stati Uniti e che ha iniziato a prendere piede nel nostro Paese da qualche anno. Sconti, promozioni, pubblicità. Tutti ad aspettare il fatidico giorno del 26 novembre per scatenarsi in acquisti. Anche per togliersi un po’ di dosso le scorie di quasi due anni di pandemia, darsi allo shopping potrebbe essere un’idea.

Abbiamo già visto in scopriamo quando iniziano i fantastici sconti del Black Friday e come farci trovare preparati chi ha cominciato per prima la battaglia commerciale. Le grandi catene di elettrodomestici, dunque, che stanno cercando di portare presso di loro il maggior numero di clienti possibili. C’è chi, però, si è voluto superare, come ormai molto spesso accade. Stiamo parlando della piattaforma per acquisti online per antonomasia: Amazon.

Per anticipare il Black Friday Amazon lancia una nuova e ricca promozione su una sorprendente varietà di prodotti

Non contenti di aver dato un serio colpo al commercio reale, i proprietari del colosso americano con sede a Seattle, infatti, si sono inventati un’altra splendida idea. Una sorta di Black Friday del Black Friday, ovvero una promozione sulla promozione. L’iniziativa, chiamata Early Black Friday, in pratica ha anticipato di due settimane abbondanti il 26 novembre. Dall’8 al 18 di questo mese, infatti, su tantissimi prodotti, sono già in atto ulteriori sconti, rispetto a quelli che poi vedremo nel fatidico D-day dello shopping. Un’iniziativa che potrebbe infierire un altro colpo ai tanti negozi che aspettano frementi il Black Friday per incrementare i loro fatturati.

Considerando che sono davvero molte le categorie merceologiche su cui Amazon può andare a fare sconti, si capisce bene come questa promozione possa influenzare il nostro shopping. Dai cellulari ai giocattoli, dall’abbigliamento all’oggettistica varia, passando per piccoli e grandi elettrodomestici. In un periodo, poi, nel quale molti stanno pensando di cambiare la tv o di acquistare un decoder a causa del nuovo digitale terrestre. Di conseguenza, il piatto è davvero ricco.

Sconti aperti a tutti

In più, è da sottolineare come questa iniziativa non necessiti di alcuna iscrizione ai servizi messi a disposizione da Amazon. Tutti possono accedervi, senza necessariamente essere clienti Prime come successo in altre promozioni. Una mossa sorprendente e inaspettata che ha colto di sorpresa molti negozi. Gli effetti li vedremo dal 27 novembre in poi, quando si comincerà a capire il tipo di impatto che il Black Friday avrà avuto.

Insomma, ancora una volta la più grande internet company del mondo si è mostrata un passo avanti a tutti nel cercare di offrire ai propri clienti qualcosa in più. Per anticipare il Black Friday Amazon lancia una nuova e ricca promozione su una sorprendente varietà di prodotti, una strategia aggressiva e inaspettata da studiare con attenzione.