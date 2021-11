Di bicchieri ne esistono davvero di tutti i tipi: tumbler, coppette, coppe, flute, ballon, calici, shot, old fashioned, ecc. Proprio per la loro varietà e particolarità di forme, sono sicuramente fra gli elementi più decorativi delle nostre tavole.

Senza dubbio, bere anche della semplice acqua in un bicchiere di vetro, rispetto ad uno usa e getta, ha tutto un altro effetto. Le bevande stesse sembrano avere dei sapori migliori rispetto a quando le si bevono nei bicchieri di plastica. Prendiamo come esempio la birra, non ha un gusto migliore se bevuta nel suo apposito boccale in vetro?

Il problema, però, è che può succedere che a lungo andare alcuni odori rimangano impregnati all’interno. Quando questo accade il cattivo odore, che sentiremo durante la bevuta, potrebbe stomacarci al punto di rovinarci persino il pasto. In molti lavano i bicchieri in lavastoviglie ma pochi sanno che per non farli più puzzare servono questi accorgimenti naturali ed ecologici.

Si parte dalla lavastoviglie

La prima regola fondamentale è quella di fare una pulizia periodica ed accurata della nostra lavastoviglie. Controllare bene il filtro, pulirlo come si deve sotto acqua corrente e un po’ di sapone per piatti.

Usare prodotti specifici (cura lavastoviglie) per preservare l’elettrodomestico e aggiungere di tanto in tanto dell’aceto sulla vaschetta per il detersivo. Quest’ultimo oltre a rendere profumatissime le nostre stoviglie le igienizzerà a dovere.

Subito prima di inserire i bicchieri in lavastoviglie è bene passarli sotto il getto dell’acqua fredda, questo eviterà che gli odori si impregnino.

Se nemmeno così riusciamo ad avere bicchieri profumati di seguito sveleremo dei piccoli trucchetti:

aceto – essendo considerato uno degli anticalcare per eccellenza, inserire i bicchieri in acqua fredda con dell’aceto e del sapone per piatti eliminerà la patina calcarea che potrebbe essersi formata sul vetro. Di conseguenza anche tutti gli odori spariranno;

limone – famosissimi i suoi poteri sgrassanti e disinfettanti. Inserire i bicchieri in acqua rigorosamente fredda e sapone di Marsiglia. Qualsiasi cattivo odore sarà così debellato.

Se vogliamo risparmiare nell’acquisto del sapone per piatti ed averne uno completamente ecologico, è possibile farlo in casa da soli. Il procedimento è breve e semplice:

6 limoni;

600 ml di acqua;

400 ml di aceto;

400 gr di sale;

100 gr di sapone di Marsiglia.

Tagliare il limone e inserirlo con acqua e sale in un mixer. Cuocere il tutto in un pentolino insieme all’aceto. Dopo qualche minuto, girando di continuo, avremo ottenuto un composto omogeneo. Aggiungere il sapone di Marsiglia, mescolare bene ed inserire in frigorifero. Il nostro sapone per piatti naturale ed ecologico durerà circa 10 giorni in frigo.

