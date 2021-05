Quasi tutti ignorano che con una normale spazzolatura dei denti si arriva a raggiungere circa il 60% della superficie dentale. E ci si potrebbe chiedere che cosa ne è del restante 40%. Ebbene c’è da dire che molti lo ignorano ma se si hanno carie ai denti o gengive deboli è perché non si utilizza questo efficacissimo spazzolino.

Una corretta pulizia

La corretta igiene della bocca ci permette non solo di avere un alito fresco, ma anche denti e gengive in un buono stato di salute. È sempre bello poter esibire un sorriso smagliante.

Oggi la salute della bocca è importante non solo per i denti stessi, ma anche per alcune parti del corpo. Ogni volta che mastichiamo è come se stessimo massaggiando le nostre vertebre cervicali che sono collegate ai muscoli della bocca. C’è poi la carie che può provocare mal di testa per il dolore che genera.

Meglio allora dedicare alla pulizia dei denti quel giusto tempo di cui ha bisogno. Tuttavia la nostra spazzolatura non riesce a raggiungere tutto il dente ed ecco allora come rimediare.

Se non puliamo completamente i denti, i batteri si accumulano proprio nei punti non raggiunti dallo spazzolino provocando la carie. Gli spazzolini normali non riescono a entrare bene negli interstizi dei denti e allora bisogna rimediare in qualche modo per pulire completamente tutto il dente.

Lo strumento che si conosce poco è lo scovolino. In effetti è noto di più il filo interdentale, ma lo scovolino è ideale per rimuovere residui di cibo e placca fra dente e dente.

Uno strumento utilissimo

La forma dello scovolino assomiglia ad uno stuzzicadenti molto sottile ricoperto di piccole setole. Queste entrano fra dente e dente, e l’azione meccanica del va e vieni, elimina residui di cibo e placca, oltre ai batteri.

È proprio lo spazio interdentale che viene trascurato e che invece lo scovolino può pulire a meraviglia. Le gengive saranno più forti e i denti ne acquisteranno in robustezza.

L’azione combinata dello spazzolino classico, insieme a quella dello scovolino, ci aiuteranno a avere una bocca sana e denti forti.

Attenzione però a conservare bene lo spazzolino da denti come detto in questo articolo.