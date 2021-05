Il peperoncino è una spezia davvero strepitosa, ideale per condire ed insaporire molti dei nostri piatti.

Per questa ragione e per le sue proprietà, tutti desideriamo averlo in casa, soprattutto in questo periodo in cui le temperature ne favoriscono la crescita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo sveleremo che per avere peperoncini sempre abbondanti e rigogliosi bastano solo questi semplici e geniali trucchetti poco conosciuti.

Metodologia

La temperatura, come dicevamo è un elemento di fondamentale importanza per la sua crescita e per la sua fruttificazione.

Bisogna sapere, per esempio, che per un peperoncino cresciuto in un luogo dalla temperatura intorno ai 30°C sarà più piccante di uno coltivato a 25°C.

Durante la germinazione del peperoncino, la temperatura deve essere sempre compresa tra i 20°C e i 30°C.

Inoltre, è bene sapere che necessitano di circa diciotto ore di luce al giorno durante la crescita e di dodici ore nel periodo di fioritura.

Il terreno ideale non deve essere troppo compatto e bisogna assolutamente evitare i ristagni idrici per evitare di danneggiarla irrimediabilmente.

Bisogna anche tenere a mente che una quantità insufficiente d’acqua rischia di compromettere sia la qualità che l’abbondanza del raccolto programmato.

Nel momento in cui le temperature saranno molto alte il terreno tenderà a seccarsi notevolmente, dovremo quindi procedere rompendo questo strato di terra secca.

Procediamo grattando e smuovendo il terriccio con un bastoncino o una forchetta, poi verso sera annaffiamolo.

Così potremo garantire alla nostra pianta una crescita regolare, inoltre, mentre la concimazione iniziale risulta fondamentale, l’utilizzo di fertilizzanti non lo è.

Chi semina raccoglie

Durante la crescita la pianta probabilmente prenderà la forma di una Y, per alleggerirla e avere una migliore fruttificazione basterà eliminare i rametti alla base.

Quando avremo i frutti dalle giuste dimensioni possiamo raccoglierli delicatamente.

Il momento ideale per farlo può essere sia al mattino presto che in serata, l’importante è non annaffiarla durante le quarantotto ore precedenti.

Questo perché diminuendo la quantità di acqua nelle ore precedenti alla raccolta aumenteremo la piccantezza del frutto.

Incredibile ma per avere peperoncini sempre abbondanti e rigogliosi bastano solo questi semplici e geniali trucchetti poco conosciuti.