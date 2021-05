Oramai le temperature sono destinate a salire sempre di più e la voglia di qualcosa che rinfreschi cresce di pari passo. Il frigo in questo periodo è l’elettrodomestico più amato e che riceve più attenzioni. Infatti quando fa caldo tutti guardano sempre al frigorifero per bere e invece è da tutt’altra parte che bisogna voltarsi.

Viva le bibite fresche

C’è una grandissima quantità di bibite al supermercato, ma certo solo alcune entreranno in frigo. Tuttavia non dimentichiamo l’acqua, perché secondo gli esperti è la bevanda che disseta di più.

Le altre bevande però sono più gustose e appagano di più il palato. Gli aperitivi serviti con una fettina d’agrumi sono molto accattivanti e le bevande gassate solleticano la gola, dando un verto senso di freschezza e appagamento.

A volte ciò che piace è soprattutto ricevere una sensazione di freschezza, anche se solo momentanea. E per questo le bibite fredde servite nei modi che più si ama, sono l’ideale. Diverso invece è se desiderassimo liberarci per più lungo tempo del caldo.

Quando bisogna stare molto tempo al sole, oppure durante una passeggiata amena il caldo può avere la meglio sulla nostra resistenza. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci rimetta in forma. In questo caso la bibita fredda serve a poco, potrebbe consolarci nell’immediato facendo però aumentare il desiderio di frescura per il dopo.

La bevanda giusta per il caldo

Il vecchio proverbio “Chiodo scaccia chiodo”, potrebbe venire in aiuto trasformandosi in “caldo scaccia caldo”. Se ci fosse bisogno di aiutare il nostro organismo allora una bevanda calda sarebbe l’ideale.

Invece di buttar giù d’un fiato una bibita fredda, sarebbe meglio sorseggiare e gustarsi una buona bevanda calda. Il calore della bevanda ci permette di espellere il calore in eccesso del nostro corpo, facendoci sentire meglio anche se solo un poco più sudati. A questo scopo sono utili infusi, tè e tisane la cui base è l’acqua.

Bere tè e tisane calde fa bene d’inverno come anche d’estate.