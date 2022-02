Il tagliere è uno strumento indispensabile nella nostra cucina. Anche se molti di noi possiedono affettatrici elettriche o strumenti affini. Questi, infatti, ci permettono di affettare le verdure in vari modi, nessuno si toglierebbe mai il piacere di affettare il salame su un bel tagliere in legno. Presentarlo ai nostri ospiti sullo stesso sarà poi il non plus ultra.

Certo è che il tagliere in legno è durevole nel tempo, ma anche molto sensibile e delicato per quanto riguarda la sua pulizia.

Quali prodotti usare per pulire il tagliere

Innanzitutto, per un uso corretto dei taglieri sarebbe bene possederne diversi per prodotti differenti. Ad esempio, uno per la carne, uno per le verdure, un altro per il pesce. Così si eviterebbero contaminazioni tra i sapori che a lungo andare potrebbero comprometterne l’utilizzo.

In ogni caso è sempre utile differenziare in cucina. Infatti, potremmo decidere di acquistare un tagliere di altro materiale se riterremo che quello in legno richiede eccessive attenzioni o non fa al caso nostro.

Il legno è un materiale molto sensibile che risente di cambiamenti di temperatura e che assorbe i prodotti, quindi dovremmo stare attenti a come usarlo.

In secondo luogo, è sconsigliato pulire e lavare il tagliere in legno con un normale detersivo. Il prodotto si infiltra nelle insenature e potrebbe far filtrare sostanze nocive. Allo stesso tempo è sconsigliato metterli in lavastoviglie sia a causa del prodotto chimico usato sia a causa delle alte temperature. Il legno potrebbe scollarsi o rovinarsi definitivamente.

Molti li usano per affettare salumi e verdure, ma poi non sanno come pulire i taglieri in legno con queste semplici mosse

Ecco dunque che possiamo sfruttare i prodotti naturali che abbiamo in casa e che non devono mai mancare nei nostri sportelli.

Prendiamo il sale fino, il bicarbonato, l’aceto bianco e il limone. Sapientemente combinati potremmo lavare il nostro tagliere in legno e renderlo pulito e splendente.

Togliamo i residui del cibo e sciacquiamo sotto l’acqua corrente il nostro tagliere. Versiamo due cucchiai di bicarbonato, qualche goccia di aceto. La poltiglia frizzerà un po’. Sfreghiamo bene con una spugna pulita e passiamo sotto l’acqua del rubinetto.

In alternativa a questi due prodotti potremmo usare il sale fino e qualche goccia di limone. Potremmo addirittura sfregare il tagliere in legno con mezzo limone per ottenere un risultato migliore.

Dopo averlo fatto asciugare sarebbe bene mantenere lo splendore del legno passando qualche goccia d’olio di oliva sulla superficie. Il risultato sarà ottimale per i nostri taglieri e dato che molti li usano per affettare salumi e verdure è necessario imparare a pulirli e a renderli utilizzabili nel tempo.