L’arrosto è un piatto sontuoso che viene riservato alle occasioni speciali. È una delle preparazioni maggiormente amate dagli Italiani che la inseriscono frequentemente nei menu dei giorni di festa. Richiede lunghi tempi di preparazione e tagli di carne piuttosto costosi. Cosa fare se avanza?

Esistono dei trucchetti per riciclare gli avanzi di arrosto e creare dei piatti squisiti senza buttare nulla.

Basta solo un po’ di creatività. Scopriamo come utilizzare avanzi di carne arrosto per creare due succulenti piatti a costo zero.

Vedremo due modi semplici e veloci per portare a tavola qualcosa di buono e risparmiare un po’.

Quando l’arrosto avanza, avvolgerlo in una pellicola in modo che non si asciughi e riporlo nel frigorifero. Si può mantenere per diversi giorni. Al momento dell’uso sarà sufficiente affettarlo molto sottilmente per creare i nostri piatti.

Vediamo come procedere nella preparazione

Ingredienti per comporre il primo piatto

Rucola q.b.;

Scaglie di parmigiano q.b.;

Olio extravergine di oliva q.b.

Prendere un piatto da portata e disporvi le fette di arrosto affettate sottilmente e leggermente sovrapposte. Aggiungere la rucola tagliata a pezzi, le scaglie di parmigiano e condire con olio di oliva. Lasciare riposare un po’ prima di consumare.

Ingredienti per comporre il secondo piatto

Funghi crudi affettati sottilmente q.b.;

Pomodorini tagliati a metà q.b.;

Olio extravergine di oliva q.b.;

Sale q.b.;

Un cucchiaio di aceto balsamico.

Prendere un piatto da portata e disporvi le fette di arrosto affettate sottilmente e leggermente sovrapposte. Aggiungere i funghi e i pomodorini e condire con olio di oliva, sale e aceto balsamico. Lasciare riposare un po’ prima di consumare.

Rucola e scaglie di parmigiano, pomodorini e funghi per creare due succulenti piatti a costo zero con gli avanzi di carne arrosto

Abbiamo preparato due piatti scenografici e colorati dove il verde della rucola e il rosso dei pomodorini spiccano tra i colori neutri della carne e dei funghi. Sono preparazioni nutrienti in cui le proteine della carne si completano con le vitamine e i sali minerali delle verdure. Possono costituire dei piatti unici da servire a pranzo o a cena e da preparare in un batter d’occhio. E questo è un grosso vantaggio per chi non ha molto tempo.

E soprattutto non abbiamo sprecato nulla e con un po’ di fantasia abbiamo creato delle preparazioni favolose e gustose con semplici ingredienti, rucola e scaglie di parmigiano, pomodorini e funghi.