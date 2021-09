Non sempre il prezzo alto è sinonimo di qualità. Questo vale per il cibo, ma anche per alcuni prodotti per l’igiene personale. Infatti molti li lasciano sugli scaffali del supermercato ma questi dentifrici davvero economici sono fra i migliori.

Le regole per scegliere un buon dentifricio

Per avere denti in salute, è fondamentale seguire alcune buone regole. Innanzitutto evitare il fumo e non esagerare con dolci e bevande zuccherate.

Si possono inoltre consumare degli alimenti che favoriscono la salute della bocca. Per esempio esiste un’amata bevanda che ha la reputazione di danneggiare i denti, ma in realtà li protegge dalla carie. Lo stesso può dirsi di un dolce snack adorato da grandi e piccini.

Tutte queste precauzioni, però, non servono a nulla senza una corretta igiene orale. Ecco perché la scelta di un buon dentifricio è importante. Ma come orientarsi fra gli innumerevoli marchi in commercio?

Un aiuto viene dagli esperti di Altroconsumo, che hanno stabilito alcune buone regole per scegliere il dentifricio.

Innanzitutto, bisogna leggere l’etichetta per verificare il contenuto di fluoro, che nella lista degli ingredienti potrebbe essere chiamato sodium fluoride, sodium monofluorophosphate, bifluoride, stannous fluoride.

Questa sostanza è importante per proteggere i denti dalla carie: infatti penetra negli strati superficiali dello smalto, rendendolo più forte e resistente agli attacchi.

Per rispettare le normative europee, la concentrazione di fluoro non può eccedere 1500 ppm. Ma, affinché il dentifricio sia efficace, dev’essere presente anche una quantità minima di fluoro. Questa è pari a 1000 ppm secondo il Ministero della Salute.

La seconda regola per scegliere un buon dentifricio è non farsi trarre in inganno dalle facili promesse. Alcuni marchi di dentifrici vantano proprietà sbiancanti, ma secondo i test di Altroconsumo nessuno di questi prodotti è in grado di cambiare il colore dei denti.

Infine, la terza regola riguarda il prezzo.

L’ultima buona regola per l’acquisto del dentifricio è non dare troppa importanza alle differenze di prezzo. Spesso si tende ad associare un costo più elevato con una garanzia di qualità. Ma non è sempre così: per esempio, esiste un pesce molto economico che abbassa la pressione e protegge il cuore.

Questo vale anche per i dentifrici. Infatti, secondo gli esperti di Altroconsumo, alcuni prodotti economici sono validissime alternative a quelli più cari. È quanto emerso da un test di 12 diversi marchi, basato su analisi di laboratorio, prova d’uso e completezza delle etichette.

In particolare, gli esperti affermano che fra i dentifrici efficaci ci sono quelli appartenenti a una fascia di prezzo alta, come Elmex Protezione Carie, che costa in media 3,97 euro a confezione. Ma sono risultati addirittura di qualità ottima anche i dentifrici a prezzo basso, per esempio Conad Protezione Completa, a soli 0,89 centesimi, o Acquafresh Tripla Protezione a 1,25 a confezione.

Insomma, quando si tratta di dentifrici, non è il prezzo a fare la differenza, ma gli ingredienti.