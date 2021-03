Soprattutto in questo anno dove abbiamo riconsiderato tutte le nostre priorità e, di conseguenza, rivisto le nostre abitudini, alcuni hobby si sono diffusi in maniera importante. Tra questi, neanche a dirlo, hanno avuto un grande successo tutti quelli che possono essere svolti dentro casa. Primo fra tutti il giardinaggio e in generale la coltivazione di piante. Infatti sebbene fosse una passione già molto in voga prima delle varie quarantene, con l’obbligo di restare dentro casa non ha fatto altro altro che diffondersi ancora di più.

Un’attenzione costante

Che si abiti al pianterreno o in piani più alti poco importa, tutti possiamo costruirci un piccolo orto personale. È infatti possibile coltivarlo anche in balcone, basta conoscere e possedere gli strumenti giusti. È necessario però, al fine di ottenere buoni risultati e non incorrere in continui problemi, attuare una manutenzione attenta, nonché dedicare un’attenzione costante. Il tutto deve essere fatto cercando di avere le informazioni giuste, essendo dunque in grado di sfruttare tutte le componenti a nostra disposizione. Ma entriamo nel pratico e vediamo un esempio di tutto ciò. Infatti tra poco scopriremo come mai molti levano i sassi dall’orto senza sapere che possono usarli in questo modo fenomenale.

Più di un beneficio

Come abbiamo detto è necessario tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali prima di decidere di coltivare piante nel proprio spazio esterno. Primo fra tutti la posizione geografica e quindi le ore di sole a disposizione, ma non solo. Anche quali elementi siano utili e quali impediscano una buona crescita delle piante risultano informazioni utili da considerare. Bene, è proprio in questi casi che a volte si fa un po’ di confusione. Andiamo a vedere perché. Infatti molti levano i sassi dall’orto senza sapere che possono usarli in questo modo fenomenale. Nel pulire lo spazio esterno diverse persone sono solite eliminare del tutto i sassi, in quanto li considerano fastidiosi per la crescita indisturbata delle piante. Certamente una quantità eccessiva non farà bene all’orto, ma ciò non vuol dire che vadano eliminati del tutto, anzi.

Non tutti forse lo sanno ma le pietre possono rivelarsi un ottimo aiuto per il benessere del terreno e per l’organizzazione dell’orto. Infatti non dimentichiamoci che rappresentano un’ottima fonte di sali minerali e che, anche per questo, contribuiscono a migliorare la struttura del terreno e di conseguenza la salute delle piante. Inoltre, se posizionati a dovere, ci aiuteranno moltissimo a dividere bene il perimetro dell’orto e, molto importante, a lasciare il giusto spazio tra una pianta e l’altra. Prima di rimuoverli infatti vediamo se è possibile utilizzarli per delimitare gli spazi ed evitare che le piante crescano troppo vicine l’un l’altre. Nella giusta misura e nella corretta posizione saranno ben più che una semplice componente decorativa. Rappresenteranno infatti, a tutti gli effetti, una risorsa. Ecco dunque perché molti levano i sassi dall’orto senza sapere che possono usarli in questo modo fenomenale.