Non c’è niente di meglio che scoprire come un oggetto o uno strumento che abbiamo acquistato per l’arredamento di casa si riveli poi utile per scopi di cui non eravamo a conoscenza. In realtà potrebbe accadere più frequentemente di quanto pensiamo, ma la maggior parte delle volte non ce ne accorgiamo. Infatti sono moltissime le cose presenti nelle nostre case che, a nostra insaputa, ci danno quotidianamente una mano nel tenerla pulita. Proprio per questo oggi ne vogliamo rivelare una. Infatti vediamo come mai tantissimi amano questa pianta ma in pochi conoscono questo suo incredibile talento.

Un aiuto fondamentale

Come già abbiamo avuto modo di vedere, le piante che acquistiamo con il solo scopo di arredare casa possiedono in realtà ben più di questa qualità. Posizionarne alcune dentro l’appartamento vuol dire combattere l’umidità e la condensa, ma anche purificare l’aria e, alle volte, addirittura combattere lo stress e l’ansia. Sembra incredibile ma è proprio così. Bene, in questo articolo vogliamo svelare un altro fantastico beneficio che possiamo ottenere dalle piante. Più precisamente da una in particolare. Infatti tantissimi amano questa pianta ma in pochi conoscono questo suo incredibile talento.

Lavanda

La lavanda è una delle piante più comuni nelle case italiane, e non solo. Si tratta di un vegetale ottimo da tenere in appartamento. Innanzitutto per la sua bellezza e in secondo luogo per il fatto che rilascia un odore a dir poco piacevole. Ma i vantaggi di avere la lavanda non finiscono mica qui. Infatti, anche se non tutti lo sanno, questa pianta risulta essere un forte repellente per alcuni animali in particolare, ovvero gli scarafaggi. Infatti se si è visto in passato che la lavanda si dimostra un repellente per mosche e insetti, come possiamo vedere cliccando qui, oggi andremo a svelare una nuova caratteristica.

Oltre a tutti i fastidiosi volatili questa pianta allontanerà dai nostri bagni e dalle nostre cucine qualsiasi blatta che vorrà avvicinarsi in cerca di cibo. Effettivamente sembra che per questi animali l’odore della pianta sia assolutamente insopportabile. Di conseguenza non ci penseranno proprio a intrufolarsi dentro le nostre case, e noi ci libereremo di loro senza sforzi. Servirsi di questa pianta dunque non vorrà dire solamente diffondere un’ottima fragranza per tutta casa, ma anche scordarsi definitivamente di queste fastidiose presenze.