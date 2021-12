Se entriamo nei bagni di molte famiglie italiane troviamo sempre dei cassetti in cui si conservano dei vecchi capi d’abbigliamento. Alcuni sono messi in un contenitore in cui teniamo tutti i vestiti pronti per la lavatrice, mentre altri li vediamo con le toppe e piegati vicino a prodotti per pulire.

Infatti, i vestiti vecchi sono spesso usati per pulire casa, specialmente quelli creati con i tessuti più adatti. Altre persone, invece, non si fanno di questi problemi e, quando arriva il momento, gettano via tutti i vestiti vecchi. Alcuni hanno una sensibilità sociale maggiore e li regalano ad associazioni caritatevoli che li distribuiscono a chi ne ha bisogno.

Tuttavia, tra tutte queste scelte ce n’è una che in pochi prendono in considerazione. Infatti, questi vestiti potrebbero esserci molto utili se solo sapessimo come fare. In particolare, molti le gettano via non sapendo che con le camicie usate si possono creare tantissime cose.

Addirittura una gonna o un copricuscino

Partendo da una camicia maschile possiamo creare una gonna. Certo, dobbiamo essere capaci ad usare ago e filo e, perché no, avere una macchina da cucire. Ma quando scopriamo che le maniche e i polsini della camicia sono proprio perfetti per decorare la gonna e che i bottoni possono restare lì dove sono, allora capiamo che il lavoro non è così difficile.

Basterà prendere una delle gonne che abbiamo già e seguire le sue misure. Poi, cucire ed eventualmente rattoppare alcuni punti.

In secondo luogo, possiamo creare un copricuscino diverso dal solito. Magari abbiamo una casa molto classica e tradizionale ma vorremmo dare quel tocco di vitalità e di nuovo al salotto.

Nulla di meglio che creare un copricuscino con la camicia che useremo come una vera e propria federa. Tenendo sempre fissa la parte con i bottoni, togliamo le maniche e i polsini. Cuciamo e misuriamo la grandezza dei cuscini per creare delle federe su misura.

Molti le gettano via non sapendo che con le camicie usate si possono creare tantissime cose

Se abbiamo dei bambini piccoli ,allora le vecchie camicie possono rivelarsi estremamente utili. Infatti, recuperando il tessuto delle camicie, possiamo creare dei tovaglioli molto curati e piccoli.

Si tratta davvero di un gioco da ragazzi, perché basterà tagliare un quadrato di quindici centimetri per lato e piegarlo. I polsini, poi, non li butteremo via, dato che sarebbero perfetti per tenere chiusi i tovaglioli quando li riponiamo in cucina.