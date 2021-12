Il pesce è un piatto che ben difficilmente manca sulle tavole a Natale. Antipasto, primo o secondo, qualcosa a base di questo alimento c’è sempre. In alcune case, praticamente tutto il pranzo è basato su questo, specialmente al sud o nei posti di mare. Al Nord la carne è forse più protagonista, ma non è sempre detto. La scelta del pesce è spesso complicata per venire incontro ai gusti dei nostri commensali. Non a tutti, infatti, può piacere in maniera generalizzata. Un buon pescivendolo saprà orientare nella scelta, a seconda di quelle che saranno le nostre richieste.

Oggi andremo a proporre una ricetta piuttosto semplice, che si basa su un pesce economico e privo di colesterolo. Un piatto leggero, alla portata di tutti e che può far fare bella figura anche in periodo non natalizio. Stiamo parlando dei moscardini alla Luciana. Le qualità di questo mollusco sono principalmente due: l’assenza di colesterolo, come detto in precedenza, e la quantità di sali minerali e vitamine. Di conseguenza può stare in tutte le diete, comprese quelle di tipo ipocalorico.

Economico delizioso privo di colesterolo è questo il piatto da mangiare non solo a Natale

Ispirati alla tradizione napoletana, sono detti alla Luciana perché originari del borgo di pescatori di Santa Lucia. Andiamo a vederne gli ingredienti:

800 grammi di moscardini;

400 grammi di passata di pomodoro;

2 spicchi d’aglio;

1 peperoncino rosso;

prezzemolo;

un bicchiere di vino bianco secco;

olio extravergine di oliva;

sale.

Procedimento

Per prima cosa un consiglio. Come spesso accade con il pesce, meglio farlo pulire al pescivendolo di fiducia. Risparmieremo molto tempo e avremo un risultato sicuramente migliore data la sua esperienza. Se arriviamo a casa con i moscardini già puliti, gran parte della fatica nella preparazione del piatto sarà già alle spalle. Mettiamo in una padella antiaderente dell’olio, i due spicchi d’aglio e il peperoncino. Prepariamo un soffritto, quando l’aglio sarà dorato lo toglieremo e metteremo i moscardini. Li faremo cuocere a fuoco vivace per una decina di minuti abbondanti.

Dopodiché versiamo il bicchiere di vino bianco e un pizzico di sale e lasciamo sfumare, senza abbassare la fiamma. A questo punto è arrivato il momento di aggiungere la passata di pomodoro. Copriamo in maniera omogenea tutti i moscardini, poi mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere per circa un’ora, abbassando il fuoco. A cottura completata, spolveriamo con un po’ di prezzemolo e aggiungiamo una goccia d’olio, prima di servire.

Economico delizioso privo di colesterolo è questo il piatto da mangiare non solo a Natale, con una preparazione veloce e alla portata di tutti. Un piatto semplice da servire in ogni circostanza, senza aspettare quella particolare.

