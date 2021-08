L’aglio è un alimento con cui tantissimi di noi hanno un rapporto di amore/odio. Se da una parte è gustosissimo e contribuisce a rendere i nostri piatti deliziosi, dall’altra c’è sempre il fastidioso problema dell’alito cattivo. Chi non digerisce bene l’aglio spesso si ritrova ad avere noiosi problemi con lo sgradevole sapore che questo lascia in bocca.

Perciò, spesso ci limitiamo nel consumo di questo alimento. Soprattutto se siamo fuori casa o a lavoro tendiamo a non consumarlo per evitare imbarazzi con le persone che ci stanno vicino. Eppure, l’aglio è un alimento ricco di tantissime proprietà. È considerato da secoli un prezioso antibiotico naturale. Perciò, è un peccato ridurlo o eliminarlo a causa di questo problema. Problema che in realtà è facilmente risolvibile. Infatti, pochi conoscono questo metodo per cucinare l’aglio e renderlo digeribile eliminando l’alito cattivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo metodo di cottura è utilizzato già da secoli in tantissime cucine. Non solo è un metodo ideale per la cottura dell’aglio, ma è anche perfetto per renderlo altamente digeribile e eliminare il fastidioso problema dell’alito cattivo. Andiamo a vedere di che si tratta.

Pochi conoscono questo metodo per cucinare l’aglio e renderlo digeribile eliminando l’alito cattivo

Stiamo parlando della cottura confit. È un tipo di cottura che fondamentalmente consiste nel cucinare un alimento dentro un grasso dandogli una lentissima cottura. Nel caso dell’aglio confit lo si cucina in olio extravergine d’oliva. L’olio cuocerà l’aglio che risulterà morbido e cremoso dopo questa cottura e con un aroma incredibile. Inoltre, la lenta cottura renderà l’aglio altamente cremoso e digeribile evitandoci il problema dell’alito cattivo.

Procedimento

Per preparare l’aglio confit sono necessari 2 ingredienti: l’aglio e l’olio extravergine d’oliva. Mettiamo l’aglio crudo e sbucciato dentro una pentola col fondo grosso e adatta al forno. Possiamo utilizzare quanti spicchi d’aglio vogliamo, a seconda delle necessità. Aggiungiamo l’olio extravergine nella pentola fino a coprire per intero gli spicchi d’aglio precedentemente inseriti.

Se vogliamo dare ulteriore aroma al nostro aglio possiamo aggiungere dei rametti di timo o dei grani di pepe nero. A questo punto, mettiamo la pentola in forno e lasciamo cuocere l’aglio ad una temperatura che deve andare tra i 150 e i 200 gradi. L’aglio dovrà cuocere per almeno mezz’ora. Di tanto in tanto possiamo controllare la cottura con una forchetta per verificare se l’aglio è morbido. Una volta morbido, togliamo la pentola dal forno e lasciamo riposare.

L’aglio confit si conserva benissimo in un contenitore ermetico di vetro per circa 2 settimane. Lo si può utilizzare come sostituto all’aglio tradizionale in tantissime preparazioni: condire un piatto di spaghetti, creare una gustosa salsa, aromatizzare carni o semplicemente spalmato in una fetta di pane. Sarà talmente morbido che basterà una leggera pressione per farlo diventare una gustosissima crema. Anche l’olio di cottura potrà essere consumato: un olio aromatizzato adatto per insaporire qualsiasi pietanza.