Quando decidiamo cosa mangiare non dovremmo farci guidare solamente dall’appetito e dal sapore degli alimenti che cuciniamo. In quanto, molto probabilmente, non riusciremmo a seguire una dieta bilanciata ed equilibrata. Difatti spesso gli ingredienti che hanno i sapori più buoni e gradevoli non si rivelano poi i più salutari e benefici per l’organismo. La cosa migliore dunque sarebbe quella di trovare un giusto equilibrio. inserendo nella propria dieta quotidiana non solo gli alimenti che ci piacciono ma anche gli alimenti salutari per il nostro corpo.

Diverse strategie

Ovviamente non stiamo dicendo che gli alimenti benefici non siano buoni o non presentino sapori gradevoli, anzi. In ogni caso poi esistono tantissime strategie diverse per poter rendere più buono un alimento che non ci fa impazzire. Dal modo in cui lo cuciniamo ai cibi a cui lo accostiamo nelle ricette, la lista è lunga. L’importante è tentare queste strategie e trovare quella che funziona per noi. Di modo da poter portare avanti una dieta varia, che comprenda diversi tipi di ingredienti.

Molti la lasciano per il sapore ma questa verdura potrebbe migliorare la memoria e proteggere il cervello

Molti si ricorderanno quando, da bambini, venivamo costretti a mangiare le verdure dai nostri genitori. Effettivamente nei primi anni di vita si fa molta fatica a mangiare frutta e verdura, anche se si rivelano poi gli alimenti più salutari. Per quanto poi crescendo si comincino ad apprezzare questi alimenti, rimangono comunque alcune verdure che proprio non vogliamo inserire nella nostra dieta. Eppure, per alcune di queste, si tratterebbe di un vero peccato. Scopriamo perché. Difatti molti la lasciano per il sapore ma questa verdura potrebbe migliorare la memoria e proteggere il cervello. Stiamo parlando del cavolfiore. Diverse persone non la trovano una verdura gustosa, eppure si tratta di un alimento estremamente benefico.

Difatti, come è anche ben spiegato sul sito dell’Humanitas, il cavolfiore giocherebbe un ruolo importante in relazione alla salute del cervello. In quanto presenterebbe nella sua struttura due componenti importanti, ovvero la vitamina C e l’acido folico. I quali, tra gli altri benefici, apporterebbero vantaggi alla performance della nostra memoria e proteggerebbero il cervello dall’invecchiamento. Stimolando molto la nostra concentrazione. Come dicevamo, esistono molte strategie per rendere gustoso un alimento. Suggeriamo dunque di trovare quella che fa per noi, in modo da mangiare almeno ogni tanto questa verdura benefica. In passato abbiamo avuto modo di trattare proprio questo argomento. Difatti, qualche mese fa, abbiamo svelato come convincere i propri figli a mangiare il cavolfiore con questa ricetta furba.