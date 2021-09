Il mese della moda è iniziato. New York è andata, Londra si sta svolgendo e Milano sarà la prossima. La città meneghina è già in fermento per il grande evento, poiché è un significativo ritorno alla (quasi) normalità. Ma cosa ci dicono dagli USA? Ecco i brand che hanno illuminato la settimana della moda primavera estate 2022 a New York e alcuni trend di stagione.

A New York hanno sfilato sempre grandi e piccoli nomi, soprattutto americani. Appuntamenti fissi sono infatti gli show di Tom Ford, Michael Kors e Coach. La Grande Mela è sicuramente famosa per i look stravaganti che si vedono per le strade. E infatti le foto di street style raccontano chiaramente questa bellissima stravaganza. Se da una parte ci sono i look di street style che ci riconducono ad un preciso immaginario, dall’altro ci sono i look di sfilata. E cosa ci hanno raccontato queste sfilate della Big Apple?

I brand che hanno illuminato la settimana della moda primavera estate 2022 a New York

La voglia di ripartire sicuramente c’era ed era tangibile. E quindi i brand hanno portato in passerella il loro mondo, la loro rinascita. Michael Kors Collection ha festeggiato il suo 40esimo anniversario. Per farlo ha realizzato una collezione super femminile, le silhouette degli abiti richiamano gli anni 50 e ha riportato le sua stampe iconiche. Una collezione, sì, iper femminile, ma anche molto romantica. Una collezione quasi senza tempo, realizzata però per celebrarlo.

Anche per Coach c’è un ritorno alle origini, una celebrazione del passato. Infatti il direttore creativo del brand Stuart Vevers ha dichiarato: “La primavera rappresenta la mia visione di un nuovo linguaggio per la moda Usa. Inoltre, celebra l’ottimismo vivace e positivo della prima stilista, Bonnie Cashin”. E così anche per il brand di Tapestry omaggia il passato con una collezione colorata, positiva ed energica. Una collezione che si ispira alla storia, ma parla all’ottimismo delle nuove generazioni. Grande focus sui cappotti che sono stati i veri protagonisti della passerella, assieme ai plaid, il pied de puole e gli effetti trompe l’oeil.

Moschino più che alle origini del brand guarda alle origini di tutti noi. Infatti la collezione trae ispirazione dal mondo dell’infanzia, con creazioni di bottoni-giocattolo, preziosi di plastica, animali o pupazzi.

A chiudere la settimana della moda è stato Tom Ford. Egli ha portato in passerella una collezione piena di energia, con colori metallici. Capi casual che abbinati in total look si trasformano in delle perfette mise per la sera.

Approfondimento

Le 3 creme idratanti da usare ora per rimediare ai piedi secchi e screpolati