Con l’arrivo dell’estate pensiamo alle vacanze e a pasti freschi e gustosi. Vorremmo già essere in riva al mare magari in una meta esotica.

Purtroppo stiamo ancora lavorando e contiamo i giorni che ci dividono dalle tanto desiderate ferie.

Vogliamo però gustarci un pasto indimenticabile, anche se siamo ancora in città. Ma abbiamo provato tante ricette e nessuna fa al caso nostro.

Non riusciamo a trovare quel piatto fresco che ci possa far affrontare al meglio questa calda estate.

Per nostra fortuna e grazie a questo articolo scopriremo una ricetta unica nel suo genere. Che ci farà volare verso paesi esotici e ci farà sentire subito in vacanza.

Quando cuciniamo nel periodo estivo pensiamo a insalatone, paste fredde o insalate di riso. Tutti piatti sicuramente piacevoli ma che con il passare del tempo ci hanno un po’ stufato.

Se vogliamo stravolgere in meglio la nostra cucina, non dobbiamo far altro che preparare il Tabbouleh. Questo esotico piatto si preparerà in poco meno di 15 minuti e lascerà tutti a bocca aperta.

Dovremo procurarci del bulgur, dei pomodorini, mais, succo di limone, menta ed olio.

Inizieremo tagliando pomodori e menta. Faremo bollire 200 ml di acqua e una volta salata, verseremo dentro il bulgur.

Una volta spento il fuoco, lasceremo riposare il bulgur per 10 minuti così questo si gonfierà ed aumenterà leggermente di volume. Ora dovremo mettere il nostro grano all’interno di un recipiente per farlo raffreddare.

Mescoliamolo per far sì che non si formino dei grumi. Nel frattempo, in una ciotolina a parte, creeremo una salsina con succo di limone, olio e un po’ di sale. Una volta versata sul nostro grano esotico lasceremo riposare per 20 minuti.

A questo punto potremmo aggiungere i pomodori e la menta già affettati. Infine, dopo aver mescolato il tutto, aggiungeremo il mais e lasceremo raffreddare in frigo.

Davvero sorprendente come questa fresca ricetta esotica renderà il nostro pasto indimenticabile e leggero.

Potremo fare anche un’altra gustosa variante utilizzando degli straccetti di pollo o aggiungendo qualche legume precotto.

In pochi semplici passi e con pochi ingredienti stupiremo i nostri ospiti che ci chiederanno subito il bis.

Una piccante aggiunta

Se ci piace il peperoncino potremo aggiungere anche questo ingrediente. Non dovremo far altro che triturarlo e aggiungerlo alla fine della nostra preparazione.

Non abbondiamo con le dosi. Se non siamo sicuri sulla quantità dà utilizzare, potremmo ricorrere alla polvere di peperoncino. Così esalteremo il sapore del piatto senza coprirne completamente in gusto.

Ora sappiamo come stupire tutti. Non ci resta che far assaporare ai nostri invitati questa esperienza esotica.

