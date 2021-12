È difficile rinunciare alla bontà di un buon piatto di pesce in cucina. Per il suo gusto e le numerose proprietà nutritive di cui dispone è immancabile sulla tavola.

In natura vi sono tantissime tipologie di pesce, alcune più consigliate e prelibate di altre. Chi ama la cernia non potrà rinunciare a questo piatto ricco di vitamina B che abbiamo consigliato in precedenza.

Se puntiamo a un prodotto adatto alla dieta che sia anche nutriente e gustoso, non possiamo farci sfuggire l’esemplare di cui parleremo.

Un pesce buffo ma prezioso per l’organismo

Di solito lo confondiamo con la più nota sogliola o con la passera di mare che vive nelle nostre acque, ma presenta tratti distintivi.

La platessa fa proprio al caso nostro se cerchiamo un pesce povero di grassi e ottimo da gustare. Molti ignorano che questo pesce magro dalla carne tenera e saporita è ricco di nutrienti fondamentali per la salute.

La platessa non è molto comune in Italia, in quanto più diffusa nell’Oceano Atlantico o nella zona spagnola e francese del Mediterraneo.

Ha una tipica forma piatta e quadrangolare ed è priva di spina dorsale. Gli occhi si trovano entrambi sulla parte superiore del corpo e ha un manto coperto da squame di color sabbia, marroncino o verdastro.

La ricerca sostiene che la platessa è un pesce adatto a una dieta ipocalorica. Infatti, contiene solamente 86 Kcal e 1,7 g di grassi per 100 gr di prodotto.

Inoltre, è fonte di altri elementi indispensabili per un’alimentazione equilibrata e sana. Tra questi spiccano proteine, sali minerali come calcio e fosforo e vitamine A, B e D.

Una ricetta semplice e gustosa

In 10 minuti possiamo realizzare una platessa alla sorrentina da leccarsi i baffi. Iniziamo scaldando in padella un filo di olio evo e uno spicchio d’aglio.

Dopodiché, aggiungiamo la passata di pomodoro, le olive a rondelle e insaporiamo con sale e pepe. Cuociamo per 10 minuti a fuoco lento mescolando all’occorrenza.

Su un vassoio versiamo farina, origano tritato, sale e pepe e amalgamiamo tutto. Scaldiamo dell’olio in una pentola, intanto infariniamo i filetti di platessa da entrambi i lati.

Quindi li adagiamo nel tegame e li cuociamo per un paio di minuti per lato. Per finire, versiamo i filetti dorati nel sugo al pomodoro che abbiamo preparato e cuociamo per altri 2 minuti. Spegniamo la fiamma e gustiamoci il nostro delizioso filetto di pesce alla sorrentina.