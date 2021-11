Il mercato azionario ha iniziato col piede giusto il mese di novembre. La terza seduta della settimana di Borsa e anche terza del mese borsistico, comincia sotto i migliori auspici. Alcuni indici azionari sono sui massimi storici, altri si avvicinano. Anche se Piazza Affari è molto lontana dai massimi assoluti, molti titoli in questi giorni hanno raggiunto valori mai toccati in precedenza. Per esempio ieri il titolo Ferrari ha realizzato il massimo assoluto. Anche Fiera Milano ieri ha realizzato una bella seduta. L’azione è stata la migliore del listino e gli operatori hanno inondato il titolo di ordini di acquisto. Scopriremo nelle righe seguenti quali opportunità può ancora riservare il titolo e se la corsa dei prezzi può continuare. A Piazza Affari oggi gli occhi saranno puntati su questo titolo e su questo importantissimo evento in grado di condizionare l’andamento delle Borse.

Gli operatori rimarranno in attesa di conoscere gli esiti di un evento che caratterizzerà tutta la giornata borsistica. Si concluderà la riunione di due giorni dei banchieri federali della Banca Centrale USA. Gli operatori si attendono parole chiare riguardo la decisione di inizio del tapering, ovvero della riduzione degli acquisti straordinari di titoli di Stato. Il mercato dà per scontato che il tapering inizi entro la fine dell’anno e si concluda per metà del prossimo anno. Inoltre il mercato si attende parole di rassicurazione sul futuro rialzo dei tassi. La scommessa è che la FED non ritoccherà al rialzo il costo del denaro prima della metà del prossimo anno.

Piazza Affari ieri ha difeso con le unghie e con i denti i due importanti risultati ottenuti nella seduta di lunedì. Ovvero una chiusura sopra l’importante soglia dei 27.000 punti e il record dell’anno. Dopo la seduta interlocutoria di ieri, oggi questo record potrebbe essere ritoccato. Se i prezzi tornassero a salire per la Borsa si concretizzerebbe la possibilità di raggiungere un target importante entro la fine della settimana. I nostri analisti ne parlano in quest’articolo: “Piazza Affari adesso guarda a questo ambiziosissimo record raggiungibile se oggi si avranno queste conferme”.

Il record dell’anno è posto a 27.303 punti, mentre ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 27.189 punti. Se l’indice riuscirà a superare i 27.300 punti, potrà spingersi fino a 27.500 punti. Al ribasso una discesa sotto 27.000 punti sarà un segnale di debolezza.

Fiera Milano ieri è stato il titolo che ha realizzato il rialzo maggiore in Borsa. L’azione ha chiuso con un guadagno del 7,5% e i prezzi si sono fermati a 3,78 euro. Questo balzo arriva dopo 2 settimane di sedute al ribasso. Se Fiera Milano chiuderà al rialzo anche oggi, potrebbe essere l’inizio di una nuova fase ascendente. Il superamento dei 3,8 euro porterà il titolo a 4 euro, sui massimi degli ultimi 6 mesi. Al ribasso un ritorno sotto 3,6 euro potrebbe confermare la precedente fase ribassista.

