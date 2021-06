Quando arriva il caldo e si alzano le temperature non c’è niente di più bello che potersi rinfrescare in una bella piscina sotto casa. Se anche noi abbiamo la fortuna di possederne una, sapremo come sia importante mantenerla in buono stato per potercela godere al meglio. Una corretta manutenzione è necessaria per evitare spiacevoli inconvenienti come il proliferare di virus e batteri o problemi alla pelle.

Il cloro di per sé fa già un grande lavoro in questo senso, ma non è detto che da solo basti. Ecco perché la nostra Redazione mostrerà come per una corretta sanificazione della piscina ci possa venir in aiuto un semplice rimedio della dispensa.

Un fattore molto importante da tenere d’occhio

Per riuscire a fare il bagno e godersi appieno la piscina senza problemi, è necessario che le condizioni dell’acqua in cui ci si immerge siano ottimali. Per questo bisogna mantenere il giusto livello di pH nella vasca.

Infatti, un valore troppo basso potrebbe provocare prurito e bruciore alla pelle, oltre che corrodere e danneggiare le parti in metallo della piscina, come la scaletta. Ecco perché dovremmo sempre accertarci che i suoi livelli siano adeguati.

Per fortuna calcolare il pH dell’acqua è semplice, in quanto esistono degli appositi tester disponibili in negozio o online adatti a questo scopo. Ci basterà seguire le istruzioni contenute nella confezione e in poco tempo conosceremo i valori.

Pochi sanno che con questo prodotto di casa si può mantenere la piscina perfettamente pulita e igienizzata a costo zero

Nel caso il pH sia troppo basso o alto, potremmo ricorrere al bicarbonato di sodio per stabilizzarne il livello. Pochi sanno che con questo prodotto di casa si può mantenere la piscina perfettamente pulita e igienizzata a costo zero. Per sapere quanto bisogna aggiungerne dovremmo innanzitutto conoscere le misure della vasca, oltre al livello iniziale di pH.

Per esempio, se il livello di pH è attorno al 7, basteranno circa 55 gr di bicarbonato ogni 10 litri d’acqua. Se non dovesse arrivare a questo valore dovremmo aumentare le dosi. Per un pH attorno al 6,5 potremmo dover aggiungere fino a 85 gr di bicarbonato per 10 litri d’acqua.

Prima di versarlo si consiglia di azionare la pompa della vasca, per distribuirlo uniformemente. Aspettiamo poi circa un’ora dall’operazione prima di ricontrollare il valore del pH.