Bisogna sempre stare attenti al modo in cui componiamo la nostra dieta. Dobbiamo andarci piano con cibi poco sani e dobbiamo avere un’alimentazione equilibrata. Tuttavia, non è semplice trovare la dieta giusta. Per questa ragione, consigliamo sempre di rivolgersi a uno specialista. Lui riuscirà a prescriverci il regime migliore possibile.

Oggi parliamo di cibi sani, che potrebbero avere dei buoni effetti sulla salute. Ci concentriamo, in particolare, su due alimenti tipici di questa stagione, che però purtroppo non sono amati da tutti. Infatti, molti evitano questi cibi autunnali senza sapere che potrebbero potenziare il sistema immunitario.

Rape e broccoli

Oggi parliamo di rape e broccoli. Questi sono due ortaggi molto conosciuti, però, non hanno sempre un grande successo sulle nostre tavole.

In particolare, i bambini potrebbero fare fatica a mangiarli, perché hanno un gusto particolare che all’inizio può sembrare sgradevole. E se non ci si abitua da piccoli, poi si rischia che anche da adulti non li si vogliano mangiare. Tuttavia, sarebbe un peccato scartarli, perché, come vedremo, contengono molte sostanze che possono farci bene.

Partiamo dalla rapa: questo ortaggio non è molto costoso, infatti è utilizzato in molte ricette piuttosto povere. In genere, inizia a comparire sulle nostre tavole a novembre, quindi per adesso è un po’ più difficile da trovare.

La rapa ha un contenuto di acqua molto elevato e arriva quasi al 90% del suo peso. Questo, ovviamente, conferisce delle caratteristiche diuretiche all’ortaggio. Essa, inoltre, contiene minerali utili all’organismo come il fosforo e il potassio. Non mancano le vitamine, come, ad esempio, la vitamina A, che protegge le ossa e la vista.

La rapa, inoltre, ha buoni effetti antiossidanti e di potenziamento del sistema immunitario. Questo è dovuto al contenuto di vitamina C, che protegge il corpo dall’azione dannosa dei radicali liberi.

Molti evitano questi cibi autunnali senza sapere che potrebbero potenziare il sistema immunitario

I broccoli, purtroppo, sono spesso il terrore dei bambini. Ma tutti, grandi e piccini, dovrebbero integrarli nella loro dieta. I broccoli hanno un contenuto di acqua persino maggiore delle rape, vicinissimo al 90%, e anche loro contengono sostanze benefiche. Sottolineiamo, in particolare, la vitamina K e le vitamine appartenenti al gruppo B, che aiutano contro i problemi al metabolismo.

Anche i broccoli, inoltre, contengono vitamina C, proprio come le rape, anzi, ne hanno ancora di più. Quindi, anche quest’ortaggio ha un effetto antiossidante e di rafforzamento delle difese immunitarie del corpo.

