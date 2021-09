Il mondo delle criptovalute e degli investimenti finanziari ha da sempre visto coinvolte pochissime donne. Negli ultimi anni, questa tipologia di investimenti ha avuto una rapidissima ascesa e un aumento degli interessati al settore. Le donne, però, nel 2021, costituiscono appena il 15% degli investitori in questo settore.

Tuttavia, i Bitcoin e le altre tipologie di valute utilizzano un sistema totalmente informatico detto “mining”. Questo utilizza un processo basato sull’energia elettrica che rende il processo stesso più conveniente nei Paesi con un costo energetico più basso. Il Bitcoin è una vera e propria nuova frontiera tutta da scoprire.

Proprio perché l’Iran rientra tra quei Paesi in cui il costo energetico è ad oggi molto basso, la frontiera dei Bitcoin si è espansa letteralmente a macchia d’olio e gli investitori sono in rapido aumento.

Secondo gli studi e le statistiche poc’anzi citate, sembrerebbe impensabile ciò che stiamo per leggere. Infatti, incredibile ma vero, è una donna la regina iraniana delle criptovalute.

Incredibile ma vero, è una donna la regina iraniana di questo settore

È conosciuta come Lady Crypto, ma il suo vero nome è Narges Moradabadi. Classe 1987, nativa di Teheran e laureata in tecnologia dell’informazione nell’università della sua città, ad oggi è analista e trader di criptovaluta. O per meglio dire, la regina delle criptovalute.

Proprio per la sua abilità, ad oggi è la donna nel settore più conosciuta e ammirata dell’Iran.

Ciò che sorprende e stupisce è il modo in cui una giovanissima donna, che secondo le sue dichiarazioni ha sentito parlare di “Bitcoin” per la prima volta poco più di 10 anni fa, domini il panorama. E non un panorama qualsiasi, ma uno scenario ad oggi prevalentemente dominato da uomini.

Proprio sul suo profilo Instagram personale troviamo nella descrizione in bio “Friends call me the Crypto Lady” (letteralmente, “gli amici mi chiamano Lady Crypto”). La frase è accompagnata da due emoji, una sorridente e l’altra mentre schiaccia l’occhiolino. Il suo profilo conta più di 100.000 seguaci e Narges sembra davvero essere una professionista molto in gamba.

Quindi, è incredibile ma vero, è una donna la regina iraniana di questo settore. Ciò che più ci stupisce del profilo lavorativo di Narges Moradabadi è la capacità di essere stata nel 2018 una sorta di apripista per le giovanissime donne iraniane. Man mano che il panorama iraniano degli investimenti in criptovalute cresce, cresce anche il numero di donne che entra a far parte di questo settore.

Per lo più, sono le giovanissime ad avvicinarsi al mondo delle criptovalute e sembrano essere delle brillanti investitrici e dalle ottime intuizioni. Alcune di loro si sono già affiancate agli investitori. Che sia forse questo il futuro e che possa diventare un lavoro e una forma di emancipazione femminile, lo vedremo continuando a seguire il mondo e il fenomeno del boom crittografico.

Approfondimento

