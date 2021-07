La lampada di sale è un grande cristallo, fatta solitamente di sale rosa dell’Himalaya, con all’interno una luce ad incandescenza. Quest’ultima può essere a led o, semplicemente, una candela. La forma della lampada è cilindrica o piramidale e diffonde una luce arancione molto rilassante. A volte, però, il colore della luce può essere anche viola, azzurro o giallo. Le tonalità possono variare a seconda della concentrazione di minerali in essa contenuta. Una volta accesa diffonde splendidi colori e giochi di luce, consentendo così di praticare la cromoterapia. Ebbene, accanto al suo effetto relax, ottimo per occhi e per la mente, essa ha anche altre proprietà. Tuttavia, molti di noi non conoscono gli incredibili benefici della lampada di sale.

La lampada, oltre al relax, consente anche di purificare l’aria all’interno della casa e rendere più salutare l’ambiente in cui viviamo. Il suo funzionamento è semplice: i cristalli di sale, venendo a contatto con la luce e con l’aria, emanano ioni negativi. Questi, consentono di controbilanciare i numerosi ioni positivi prodotti da apparecchiature, televisori, e computer. Infatti, un ambiente, per essere salubre, deve presentare un equilibrio tra ioni positivi e negativi. In questo modo, la lampada, oltre ad illuminare e creare atmosfere suggestive, può alleviare stati di malessere come emicrania e stress. Inoltre, essa è anche un deumidificatore naturale. Infatti, la presenza del salgemma consente di combattere l’umidità degli ambienti, che viene assorbita dal sale.

La sua durata

Nonostante sia un oggetto composto da materiale naturale, la durata della lampada non è breve. Essa può durare anche per molti anni ma ciò dipende da diversi fattori. In primo luogo rileva l’umidità presente nell’ambiente, che se è eccessiva, potrebbe renderne più rapido lo scioglimento. Poi, bisogna considerare gli urti o spostamenti cui è soggetta. Altra cosa importante è accertarsi che la lampada di sale sia autentica perchè esistono molte imitazioni. Quindi, occhio alle garanzie!

