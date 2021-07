I filtri del condizionatore devono essere tenuti sempre puliti per ragioni di salute ed igiene. Ma forse non tutti sanno che addirittura con poche mosse si può avere aria profumata dal condizionatore.

Il fresco potrebbe essere ancora più piacevole e gli amici rimarrebbero stupiti da questo risultato. Il primo semplicissimo trucco consiste in un acquisto apposito ed azzeccato.

I filtri già pronti

Basta usare dei filtri già profumati. In commercio non ci sono ancora filtri aromatizzati per gli split, ma niente impedisce di usare un po’ di fantasia. Si possono benissimo usare i diffusori studiati per le auto. Qualcuno può però avere un po’ di paura all’idea di dover aprire lo split per posizionare il filtro profumato per auto subito prima delle griglie di uscita dell’aria. Soprattutto coloro che non sono abituati a fare da soli la pulizia dell’apparecchio.

Le essenze in gocce

C’è una valida alternativa anche bio per ottenere lo stesso risultato.

Con poche mosse si può avere aria profumata dal condizionatore

Si tratta di comprare un olio essenziale della nostra fragranza preferita. Occorre poi farsi coraggio ed aprire lo split seguendo attentamente le istruzioni. Il filtro pulisci aria si trova subito prima delle griglie di uscita dell’aria stessa. Sul filtro andranno fatte cadere poche gocce di olio essenziale. Ed ecco che magicamente la stanza sarà tutta profumata.

Bastano davvero poche gocce

Dato che gli olii essenziali a volte sono molto intensi è bene partire con poche gocce. Se poi la fragranza scelta è troppo leggera sarà semplice aggiungere qualche goccia per ottenere un effetto più marcato.

Pulire e profumare con un solo gesto

In commercio esistono molti spray per pulire l’interno dei condizionatori. Sono prevalentemente igienizzanti e battericidi. Con un po’ di pazienza se ne possono trovare anche di profumati. In questo caso basterà spruzzare lo spray sulle parti interne del condizionatore per pulirlo. Poi una piccola spruzzata anche sul filtro e si otterrà lo stesso effetto che con l’olio essenziale.

Quali essenze scegliere

Ricordiamo che all’interno delle stanze gli odori ed i profumi tendano a stazionare diventando più intensi. Meglio partire quindi con essenze più leggere e non nauseanti. Per esempio la menta da subito un’idea di freschezza. Attenzione invece alle essenze troppo forti come cioccolato o caffè.