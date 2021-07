Il periodo di lockdown ha risvegliato negli italiani la passione per il fai da te. In molti hanno approfittato del tempo trascorso in casa per piccoli lavori di restauro e spesso per qualcosa di più creativo.

Questo articolo contiene delle idee originali per creare quattro bellissimi lampadari fai da te che daranno alla casa un tocco di personalità ed originalità!

Prima di tutto però, è importante capire in che modo installare una lampadina ed il relativo portalampada in qualsiasi oggetto.

Per chi non ha dimestichezza, il modo assolutamente più sicuro ed economico è senza dubbio quello di acquistare un kit già pronto in qualsiasi ferramenta. Il kit di regola è composto dallo spinotto, dall’interruttore e dal portalampada già installato.

Con appena pochi euro e senza alcuna fatica non resterà che dare spazio alla fantasia ed alla creatività!

Ecco delle idee originali per creare quattro bellissimi lampadari fai da te

Lampada sospesa con barattoli in vetro. Questa lampada è probabilmente la più semplice da creare. Sarà sufficiente bucherellare il tappo del barattolo per inserire il filo in cui verrà fissato il portalampada. I fori saranno inoltre importanti per far disperdere il calore. Si consiglia ovviamente di utilizzare delle lampade a led per evitare il surriscaldamento.

Lampadario con nassa da pesca in legno. La nassa è un attrezzo da pesca formato da legni intrecciati a forma di campana. Le nasse sono semplicissime da trovare nelle località di mare in cui si pratica la pesca. Essendo un oggetto molto leggero, sarà possibile installare la nassa direttamente al tetto. L’effetto finale sarà davvero elegante ed originale!

Lampadario con una gabbia per uccelli. Per questo lampadario è preferibile utilizzare una gabbia da uccelli in stile retrò. La scelta migliore sarebbe una gabbia in ferro a forma di campana. Il modo migliore per trovarla è quello di fare un giro nei tipici mercatini dell’usato. Una volta trovata, si consiglia di rimuovere la base per favorire una maggiore diffusione della luce.

Infine, un’ultima idea per creare un gioco di luci davvero unico

Lampada con il cestello della lavatrice. Reperire il cestello sarà molto semplice. Basterà trovare una qualsiasi lavatrice in disuso. Il cestello di una lavatrice è composto da migliaia di piccoli fori che filtreranno la luce creando un’atmosfera unica!

In questo caso, considerato il peso del cestello, si consiglia di non fissarla la lampada al tetto ma di utilizzarla come lampada da terra. Un’ottima idea potrebbe essere quella di coprire la parte superiore per trasformare il cestello in un tavolo da salotto con lampada incorporata!