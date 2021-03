Le nostre case sono dei veri e propri pozzi di tesori. Spesso infatti possediamo oggetti che valgono tantissimo. In molti casi però non lo sappiamo e consideriamo questi oggetti come di poco conto. Ciò accade soprattutto quando si parla dei cimeli dei nostri nonni o bisnonni. Se un tempo questi erano oggetti molto comuni, oggi valgono moltissimo. Ecco perché molti di noi hanno in casa questo tesoro che può valere centinaia di euro.

Un ricordo della nonna

Se c’era una cosa che quasi tutte le nostre nonne e bisnonne sapevano fare era cucire. Un tempo, infatti, farsi confezionare un abito era molto costoso. Per questo le donne imparavano a cucire vestiti da sé e a ripararli. La migliore alleata in questo caso era la macchina da cucire. Oggi abbiamo macchine da cucire tecnologiche che sfruttano la corrente elettrica. Un tempo, però, era necessario usare la forza di braccia o gambe.

Le macchine da cucire antiche erano delle vere e proprie opere d’arte e ancora oggi molte prendono polvere nelle nostre case. È molto comune infatti avere in casa macchine da cucire d’epoca e tradizionali tavoli tipici delle macchine a pedali. Molti di noi hanno in casa questo tesoro che può valere centinaia di euro, ma pochi però sanno quando questi sono preziosi.

Cimeli che valgono centinaia di euro

Il mercato delle macchine da cucire antiche è decisamente florido. Tra collezionisti, appassionati di storia e persone che vogliono cucire con i metodi del passato non mancano i potenziali acquirenti. Ecco perché vendere una macchina da cucire antica può fruttare anche centinaia di euro. È però importante che l’oggetto sia in buono stato.

Tra le macchine vendibili a prezzi più alti spiccano infatti quelle ancora funzionanti. Chi ha una macchina da cucire di fine Ottocento e inizio Novecento in casa può quindi venderla online e trovare clienti disposti a sborsare molto denaro. Prima di scegliere un prezzo il consiglio è quello di fare un giro su internet. In questo modo è possibile scoprire a quanto sono vendute le altre macchine da cucire in condizioni simili alla nostra.