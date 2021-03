È ormai già passato qualche anno da quando abbiamo avuto la possibilità di navigare su internet tramite i nostri smartphone. Da quel momento tutto è cambiato in quanto il nostro utilizzo di questi dispositivi è raddoppiato nel giro di poco tempo. È difatti internet la chiave che ci ha permesso di sfruttare il telefono come più di un semplice apparecchio per telefonare ed inviare messaggi. Rapidamente il mondo si è adattato a questa nuova modalità tecnologica, così come le offerte.

Le promozioni

Infatti le compagnie telefoniche hanno visto questa come un’opportunità per rivedere le offerte e permettere ai clienti di usufruire di pacchetti che contenessero diversi giga. Ogni anno che passa arriva un’offerta più conveniente, e la competizione di mercato ha fatto sì che ad oggi con pochi euro possiamo permetterci una navigazione quasi illimitata. Certo rimane il fatto che se ne utilizziamo troppi i giga potrebbero terminare prima della fine del mese. Ci troveremmo, a questo punto, a non poter più navigare senza un Wi-Fi. Per evitare tutto ciò, ecco il semplice trucco per risparmiare ogni mese moltissimi giga sul telefono.

Gli aggiornamenti automatici

Non spendiamo giga solamente quando utilizziamo i motori di ricerca quali ad esempio Google. Infatti il dispendio maggiore avviene tramite l’utilizzo di applicazioni, in particolare quelle relative ai Social Network e alla messaggistica istantanea. Bene, a proposito di queste app, esiste un modo per risparmiare una buona riserva di internet, di modo di essere certi di non rimanerne senza. Vediamo di che si tratta. Dunque sveliamo il semplice trucco per risparmiare ogni mese moltissimi giga sul telefono. Come molti di noi sapranno le applicazioni devono obbligatoriamente subire degli aggiornamenti. In questo modo infatti possono essere cambiate e accogliere le novità che i programmatori decidono di aggiungere.

Bene, la maggior parte dei telefoni ha come impostazione quella di permettere l’aggiornamento automatico delle app. Ciò vuol dire che in qualsiasi momento l’applicazione si aggiornerà utilizzando i giga di internet della nostra offerta. Dovremo dunque semplicemente cambiare questa impostazione andando nella sezione dedicata del nostro smartphone. Eliminiamo del tutto questa opzione o, meglio ancora, permettiamo l’aggiornamento solo se il telefono risulta connesso ad una rete domestica o in generale ad un Wi-Fi. In questo modo non dovremo ricordarci di procedere ogni tot con l’aggiornamento e allo stesso tempo impediremo a questa operazione di servirsi dei giga dell’offerta telefonica. Dunque ecco il semplice trucco per risparmiare ogni mese moltissimi giga sul telefono.