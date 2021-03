Il benessere, la cura e la prevenzione della propria salute sono sempre state cose fondamentali. Sin dai tempi più antichi.

Oggi che la cultura del benessere psicofisico si sta diffondendo più che mai, si guarda anche al passato. Ecco come stare bene nella mente e nel corpo, seguendo i consigli degli antichi Romani.

Il bagno in acqua fredda

Senza voler scomodare la medicina romana, si vuole puntare l’attenzione su una pratica molto diffusa a quell’epoca. Il bagno in acqua fredda. Non a caso in qualunque stabilimento termale esiste il frigidarium, ossia la piscina d’acqua fredda. Ma non si sta parlando del bagno in acqua fredda nella stagione estiva. Si sta parlando dei benefici che comporta il bagno in acqua fredda d’inverno. Potrà sembrare una follia, ma tuffarsi in un torrente in pieno inverno, comporta notevoli benefici. Ovviamente se appena usciti ci si asciuga immediatamente e ci si ripara dal freddo.

Questa pratica era diffusissima fra gli antichi romani. Perciò in molte città italiane, Roma per prima, c’è la tradizione del tuffo nel fiume a capodanno, come il tuffo in Arno che si fa a Firenze il primo gennaio.

Benefici

Tuffarsi in acqua gelida, immergendosi per poco tempo, comporta molteplici benefici.

Principalmente rafforza il sistema immunitario ed è un toccasana per la circolazione.

Fare il bagno in acqua gelida è sempre benefico, ma perché lo si fa d’inverno allora?

Perché la stagione invernale è quella dove il sistema immunitario deve essere più resistente.

Quindi è consigliabile farsi una bella nuotatina in un torrente, quando il primo freddo arriva.

Magari a fine novembre o nel mese di dicembre.

Questa pratica sembra assurda, ma a volte nei rimedi più semplici è racchiuso il segreto del benessere. Stimolare il proprio sistema immunitario è il modo migliore per rafforzarlo.

Inoltre per riuscire a immergersi in acqua gelida, quando c’è una bassa temperatura esterna, serve molta concentrazione. Lo scopo è riuscire a controllare la respirazione, mentre si è immersi. Per questo è salutare anche per la mente.

Ecco come stare bene nella mente e nel corpo, seguendo i consigli degli antichi Romani.