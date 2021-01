Capita spesso di doversi legare i capelli e non avere un elastico con sé. La situazione più comune capita quando si è in casa e non si riesce a trovare l’unico elastico superstite.

Anche perdere gli elastici per capelli è molto comune. Essendo piccoli e spesso di colore scuro è facile lasciarli in giro. In questo articolo non si troverà una soluzione a questo problema. Malgrado ciò si fornisce uno splendido esempio per dar vita a un elastico per capelli tutto fatto a mano.

Il genere è quello degli elastici della metà degli anni 70’: gli scrunchies. Grandi, colorati e fatti di stoffa, non si riuscirà a perdere anche questi. Inoltre non bisogna essere un genio del cucito per realizzarli. In poche mosse si imparerà come cucire velocemente un elastico per capelli personalizzato e alla moda.

Ago e filo con fantasia

L’occorrente per l’elastico per capelli personalizzato si trova probabilmente già in casa. Servono forbici, ago e filo, un pezzo di stoffa, una banda elastica piatta, un righello.

Si inizia con i primi passaggi su come cucire velocemente un elastico per capelli personalizzato e alla moda. Per cominciare bisogna decidere la lunghezza dell’elastico. Si consiglia di metterlo intorno al polso e utilizzare quella lunghezza. Secondariamente bisogna scegliere un pezzo di stoffa che piaccia: colorata, a pois, a strisce, scintillante, la creatività può fiorire. Sarebbe bello ridare vita a della stoffa avanzata da magliette, camice o altri indumenti.

La larghezza della banda di stoffa dovrà essere di circa 8cm. La lunghezza deve superare quella della banda elastica affinché si creino le tipiche pieghette dello scrunchie. Per iniziare a cucire, la stoffa andrà piegata in due unendo i bordi lunghi. Così si creerà il contenitore per l’elastico.

Si consiglia di cucire la stoffa al contrario, cioè dal lato che andrà all’interno. In questo modo le cuciture saranno meno visibili. Ora è il momento di ago e filo. Quest’ultimo potrà essere dello stesso colore della fascia oppure no. Finita la cucitura del lato lungo, bisogna rigirare la stoffa. Per questo passaggio ci si può aiutare con una spilla da balia appuntata su uno dei lati corti che andrà fatta passare all’interno della stoffa.

Con la spilla da balia, attaccarla all’elastico e farlo passare all’interno della stoffa. Una volta inserito, prendere le due estremità dell’elastico e cucirle insieme. Per concludere inserire uno dentro l’altro i lembi della stoffa e fermarli con qualche punto di cucitura. L’elastico per capelli fai da te è pronto per essere usato per adornare i capelli.

