Sarebbe un successo avere una casa linda e pulita, e soprattutto libera da quei fastidiosi animaletti che sono blatte e scarafaggi. A volte compriamo prodotti e utilizziamo sistemi per allontanare ed eliminare le blatte di casa. Tuttavia molti non ci pensano eppure sembra incredibile come proprio le nostre disattenzioni facciano entrare blatte e scarafaggi in casa.

Accorgersi delle blatte in casa

Non è facile vedere le blatte perché sono animali che odiano la luce. Escono volentieri di notte alla ricerca di cibo e gironzolano soprattutto nella dispensa. Il loro cibo preferito sono le sostanze zuccherine. Mangiano anche gli amidi come pasta, riso, patate e pane, tuttavia si nutrono anche di peli e pelle umana, che si trovano fra la polvere dei pavimenti.

Se incontriamo una blatta di notte, diamoci da fare per eliminarne qualche altra presente in casa. Ma se la incontriamo di giorno allora preoccupiamoci, perché significa che le blatte sono già una colonia. Escono di giorno solo se le provviste fatte di notte non bastano più e lo fanno molto malvolentieri perché non sopportano la luce.

Ma perché sono entrate in casa? Ci sono alcune azioni che facciamo abitualmente che le attirano.

Sembra incredibile come proprio le nostre disattenzioni facciano entrare blatte e scarafaggi in casa

Quando laviamo i piatti o ci occupiamo della pulizia del lavandino ci possono essere schizzi d’acqua che restano sul piano del lavello. Quelle piccole tracce d’acqua interessano agli scarafaggi. Quando entrano in casa la prima volta si rassicurano che ci sia la possibilità di bere acqua. La cercano proprio fra queste tracce o tra la condensa che si forma al sifone del lavello. Proprio per questo assicuriamoci di asciugare il lavello e anche i sifoni.

A volte guardando la TV o lavorando al computer, siamo soliti consumare un piccolo snack se non una pizza. Per quanta attenzione possiamo fare c’è sempre qualche briciola che cade al suolo o resta sulla poltrona. Ebbene sono proprio quelle che possono attirare le blatte. Il modo migliore per farle scomparire è di toglierle con l’aspirapolvere. Con questo stesso sistema conviene aspirare bene anche i tappeti di casa.

Una pulizia dimenticata

A volte può capitare che siamo abituati a prenderci cura in modo impeccabile della casa, ma a trascurare qualcosa. I quadri alle pareti e i mobili, per esempio, vengono spesso dimenticati. È proprio lì che le blatte cercano rifugio e non è del tutto sbagliato prendersene cura. Possiamo togliere i quadri e dargli una ripulita dalla polvere. Per i mobili se sono difficili da spostare, possiamo provare con dei panni in microfibra fissati al bastone della scopa da inserire nella parte che accosta al muro.

Blatte e salute

Il lato più inquietante delle blatte è che sono animali pericolosi per la salute umana. Possono trasmettere gravi malattie per cui conviene restare vigilanti.

I metodi per allontanare o eliminare blatte e scarafaggi non mancano, ma la pulizia di casa è fondamentale.