Non sempre si nasce con il pollice verde girato verso l’alto, questo non significa però che non si amino le piante. A volte, un po’ per distrazione o per inesperienza, le piante di casa o del giardino possono subirne le conseguenze. In questo caso la natura stessa offre qualche soluzione, che può far felice chi è poco avvezzo con le piante. Così non orchidee e ciclamini ma sono queste le piante forti e resistenti al freddo adatte dovunque in casa.

Ci sono, però, diversi tipi di piante. Alcune sono molto delicate e adatte al cosiddetto “pollice verde”. Altre, invece, sono forti e abituate a condizioni di vita più difficili. Queste potrebbero essere la scelta più saggia per le persone che non hanno grande dimestichezza con le piante. Adatte anche a chi sta molto tempo fuori casa e a volte si dimentica di innaffiarle. C’è anche la possibilità di averle collocate nel posto di casa meno indicato. Insomma per tutte queste caratteristiche, ci sono delle piante che potrebbero fare al caso nostro.

La prima è la Gasteria, una pianta grassa che vive bene nonostante tutto. Le sue foglie sono macchiate di bianco, creando un effetto geometrico interessante. Di una resistenza incredibile, si adatta a zone in cui il clima è un po’ più rigido o dove si alterna fra umido e secco.

Come pianta grassa e come tante altre, avrebbe bisogno di luce. Invece questa sopporta bene anche gli angoli di casa a mezz’ombra. La pianta è un po’ piccola, per cui si può collocare bene su una scrivania, oppure sul davanzale della finestra. Come pianta grassa non ha una crescita esplosiva, per cui potrà farci compagnia per diversi anni.

L’Aspidistra

L’Aspidistra elatior è una pianta veramente resistente a tutto. Forse nessuna pianta di appartamento resiste bene alle condizioni avverse come l’Aspidistra. In genere, è la pianta indicata per decorare gli androni delle scale e i pianerottoli con le sue foglie lunghe e verdi. Si adatta bene agli sbalzi di temperatura, al clima asciutto e alla mancanza di sole.

Oltre agli androni dei palazzi, si può mettere nei luoghi un po’ più freddi, in quelli più umidi, in terrazzo, oppure in quei punti dove ci sono spifferi d’aria. Una pianta davvero molto forte.

L’Aralia o Fatsia

La Fatsia japonica è stata, per oltre un secolo, la pianta d’appartamento più popolare nel Mondo. Ha foglie molto grandi che possono raggiungere anche 40 cm di lunghezza. La pianta cresce alta ma potandola si può ben contenere. È facile da coltivare e si adatta bene a diverse esigenze, per cui è una pianta che va bene per tutti, esperti e meno.

Con queste 3 piante la casa avrà degli inquilini che le faranno compagnia per molto tempo.