Cosa comprare e cosa non comprare al supermercato per preservare la propria salute? Quali alimenti prediligere e quali invece è preferibile scartare o consumare con una certa parsimonia? Entrare oggi in un supermercato e fare una spesa che includa prodotti sani e salutari, sembra piuttosto difficile. La varietà dell’offerta e la moltitudine di prodotti non sempre rende facile la scelta dei prodotti da mettere nel carrello. Ecco perché è necessario munirsi di buone conoscenze per evitare di cadere in errore e acquistare prodotti non particolarmente salutari. Pochi sanno che questo è il trucco geniale per fare una lista della spesa sana e intelligente al supermercato. Vediamo di cosa si tratta.

In quali momenti della giornata non si dovrebbe fare la spesa

Compilare la lista della spesa rappresenta una vera e propria strategia di pianificazione. Le ragioni sono molteplici. I supermercati offrono prodotti di ogni genere e discriminare quelli salutari da quelli meno non è facile. Un classico esempio è quello della spesa durante il periodo un cui si segue una dieta. Alcuni ricercatori statunitensi hanno dimostrato quanto possa essere “pericoloso” fare la spesa quando si è a digiuno. La ragione? Il rischio di riempire il carrello con cibi gustosi, altamente calorici e poco salutari aumenta in maniera esponenziale come dimostra lo studio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ebbene, gli scherzi che ci riserva il nostro cervello non sono i soli che potrebbero orientare verso scelte poco salutari. Un altro aspetto da considerare interessa la lettura delle etichette. Pochi sanno che questo è il trucco geniale per fare una lista della spesa sana e intelligente al supermercato.

Perché è importante leggere l’etichetta degli alimenti?

L’etichetta di un alimento rappresenta la sua carta di identità che dice molto di quello che c’è dietro un bel packaging o una strategica esposizione. Chi mira a seguire una dieta sana e fatta di prodotti non dannosi per l’organismo, dovrebbe imparare a leggere bene quanto scritto su una etichetta. Forse non tutti sanno che la lista degli ingredienti presenti in elenco segue un ordine ben preciso e non è casuale. La lista è organizzata in modo da mostrare gli ingredienti nel seguente ordine: da quello contenuto in maggiore quantità, cioè il primo della lista, a quello contenuto in percentuale minore. Sapere questo semplicissimo dato aiuterà a distinguere i prodotti salutari da quelli meno. Il classico esempio è quello dei cereali per la colazione o degli yogurt. Sebbene alcuni di questi si presentino come prodotti leggeri, in realtà nella lista degli ingredienti registrano quantità di zucchero non trascurabili.

Altro dato da non sottovalutare è la quantità di ingredienti presenti nella lista. Generalmente, più aumenta, più si corre il rischio di trovare qualche ingrediente poco sano o un accesso di additivi. Leggere attentamente quello che è contenuto tra gli ingredienti descrive anche la salubrità del cibo in questione. Nel dubbio, molti esperti suggeriscono di prediligere l’acquisto prodotti intesi come materie prime pure e semplici a quelli confezionati. Tuttavia, non sempre il tempo a disposizione è sufficiente a preparare tutto in casa. È per questo motivo che è utile aggiornarsi sulla lista di ingredienti di modo da scegliere con maggiore consapevolezza. Pochi sanno che questo è il trucco geniale per fare una lista della spesa sana e intelligente al supermercato. In tale maniera, si potrebbe portare in tavola cibi meno dannosi per la salute.

Approfondimento

L’errore che molti commettono con questo elettrodomestico e che causa una mazzata sulla bolletta dell’elettricità