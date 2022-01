Iniziamo subito con una super ricetta. Un contorno delizioso e che stuzzica l’appetito. Per realizzarlo useremo le fave. Con le fave prepariamo questa ricetta per un contorno veramente intrigante e che fa bene al cervello. Non quelle secche, ma dobbiamo usare quelle fresche che poi saranno cucinate. Le fave sono dei legumi che in tavola si portano raramente. Di solito si cucinano i fagioli, i ceci oppure i piselli. Questi tre sono i legumi che vanno per la maggiore, le fave invece rimangono un po’ in disparte. Oppure vengono mangiate crude, come se fossero noccioline durante un aperitivo. Questa volta invece le cuciniamo.

Le fave e le proprietà

Si sente parlare poco delle mitiche proprietà delle fave. Ma ovviamente anche loro ne hanno. Ricordiamo che sono dei legumi, e i legumi fanno bene. Le fave sono fonte di folati, vitamina B6, vitamina K, rame, magnesio, manganese, selenio e zinco. E contengono isoflavoni, steroli vegetali e L-dopa. Ma non solo, infatti le fave favoriscono la corretta funzione dell’intestino con la giusta quantità di fibre. Poi ci sono le vitamine, alcune aiutano il metabolismo e altre invece hanno un’azione antiossidante. Inoltre la L-dopa può favorire la buona salute del cervello.

Con le fave prepariamo questa ricetta per un contorno veramente intrigante e che fa bene al cervello

Vediamo allora ora tutto il necessario per preparare le fave con crema di tartufo nero e sale rosa. Gli ingredienti per 4 persone:

800 grammi di fave senza guscio;

2 rametti di timo;

½ cucchiaio di coriandolo;

1 scalogno;

1 porro;

½ costa tenera di sedano;

peperoncino rosso;

olio;

½ bicchiere acqua;

sale rosa;

pepe;

1 cucchiaio di crema di tartufo nero.

La preparazione

Primissima cosa da fare, ovviamente, è lavare le fave in acqua. Poi prendiamo una pentola con acqua bollente salata, mettiamo i due rametti di timo e mettiamo a cuocere le fave per 30 minuti. Quindi le scoliamo. Ora prendiamo il nostro porro e lo tritiamo per bene. Ci servono due cucchiai di porro. Tritiamo anche lo scalogno e mettiamo il tutto in una padella con dell’olio. Una volta che è bello caldo, aggiungiamo le fave e il peperoncino. Aggiungiamo un po’ di sale, di pepe e mescoliamo per 10 minuti. Passati i 10 minuti, aggiungiamo il mezzo bicchiere di acqua e aspettiamo altri 10 minuti. Quindi spegniamo il fuoco, versiamo la crema di tartufo, un filo d’olio, il coriandolo ed ecco pronto il nostro contorno.

