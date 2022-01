I piatti che scegliamo di servire a tavola devono essere selezionati tenendo conto di diversi aspetti. Infatti, non possiamo pensare solo al gusto quando decidiamo di cucinare qualcosa. Per quanto anche il palato abbia la sua importanza, e su questo non c’è dubbio, ci sono decisamente altri aspetti da considerare. E tra questi ritroviamo la salute. Infatti, non tutti ne sono consapevoli, ma alcune ricette possono diventare amiche della nostra salute e del nostro corpo. Basterà conoscere gli ingredienti e confrontarsi con un medico di fiducia per capire esattamente cosa fare.

Sfiziosissima questa ricetta di stagione perfetta per tutti coloro che vogliono sgonfiare la pancia non rinunciando al gusto

Il piatto che presenteremo oggi è il merluzzo con lenticchie rosse. In questo nostro precedente articolo, infatti, avevamo spiegato che ci sono alcuni cibi che possono aiutarci a ridimensionare il volume del nostro addome. E, tra questi, troviamo il pesce bianco. Perciò, il merluzzo sarà sicuramente perfetto per raggiungere il nostro scopo. Ma per renderlo davvero delizioso, dovremo aggiungere un altro ingrediente che potrà rendere anche il nostro palato felice e soddisfatto. Stiamo parlando delle lenticchie rosse. Come sottolineato da Humanitas, infatti, questo particolare legume non creerebbe problemi di gonfiore, a differenza dei suoi simili, e quindi potrà certamente tornarci utile. Oltre ad essere semplice, sarà anche sfiziosissima questa ricetta di stagione perfetta per tutti coloro che vogliono sgonfiare la pancia non rinunciando al gusto.

Merluzzo e lenticchie rosse, ecco come preparare questo buonissimo piatto in pochi e semplici passaggi

Per realizzare il nostro piatto avremo bisogno di:

4 filetti di merluzzo, possibilmente già senza pelle;

200 gr di lenticchie rosse;

1 spicchio d’aglio;

olio;

sale;

limone.

Concentriamoci inizialmente sulle lenticchie, lasciandole in ammollo fino a che non diventeranno morbide. Ora, versiamole in una padella con un filo di olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio e un goccio d’acqua, facendo cuocere per almeno una ventina di minuti. Intanto, in un’altra padella, mettiamo a cuocere il merluzzo, aggiungendo un altro cucchiaino di olio e una spremuta veloce di limone che, come indicato nell’articolo che abbiamo evidenziato in precedenza, è tra i cibi che potrebbero aiutarci a sgonfiare la pancia. Facciamo rosolare per bene i filetti di merluzzo, lasciandoli in padella per circa 5 minuti e continuando a rigirarli da una parte all’altra. Quando saranno pronti, impiattiamo, cospargendo il pesce con le lenticchie rosse e chiudendo il tutto con un’ennesima spruzzata di limone. Ovviamente, non dimentichiamoci di chiamare il nostro medico di fiducia prima di passare all’azione, per essere sicuri che questa ricetta sia adatta a noi.

Approfondimento

