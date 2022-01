La salute è al primo posto per tutti noi. Infatti, si tende a controllare ogni minimo aspetto del nostro organismo, per essere sicuri che il benessere sia sempre a portata di mano. Questo è un ottimo modo per amare sé stessi e per prendersi cura della propria persona. E certamente nessuno potrebbe dissentire su questa affermazione. Ci sono, però, alcuni punti che dovremmo analizzare e mai tralasciare. E tra questi, ritroviamo i messaggi che il corpo stesso ci invia ogni giorno per avvisarci che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Infatti, i segnali che l’organismo rende evidenti e visibili non dovrebbero mai essere ignorati. Sono i modi, anzi, attraverso cui possiamo capire se la nostra salute è salda come crediamo. E, se così non dovesse essere, avremo l’opportunità di intervenire, contattando un medico di fiducia seduta stante.

Molti chiedono perché puzza, come si cucina o come pulirlo ma pochi sanno che le orecchie possono diventare a cavolfiore

Come abbiamo appena specificato, quindi, il corpo tenta in tutti i modi di avvisarci se qualcosa non sta funzionando come ci si aspetterebbe. E di questo tema, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. Infatti, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un fastidio che alcuni provano e che, nonostante venga spesso ignorato, potrebbe indicare un livello di colesterolo nel sangue troppo alto rispetto alla norma. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato come questo sintomo non sempre considerato potrebbe evidenziare la presenza di un tumore. Oggi continuiamo con i segnali inviati dal corpo, ma stavolta ci concentriamo sulle orecchie. Questa zona del corpo, infatti, è fondamentale, soprattutto quando presenta delle anomalie che alcuni neanche hanno mai preso in considerazione. E molti chiedono perché puzza, come si cucina o come pulirlo ma pochi sanno che le orecchie possono diventare a cavolfiore.

Ecco di cosa si tratta nello specifico

Forse qualcuno ne aveva già sentito parlare, mentre per altri probabilmente sarà una grande novità. Stiamo trattando, infatti, delle orecchie comunemente note come “a cavolfiore”. Il termine più generico indica, nello specifico, un otoematoma o un ematoma pericondrale. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un cambiamento, piuttosto evidente, nella forma dell’orecchio. Quest’ultimo, infatti, si presenterà di un colore rosso acceso e anche la forma sarà decisamente più ampia e gonfia. Inoltre, noteremo che l’orecchio tenderà a ripiegarsi su se stesso, proprio a causa del nuovo aspetto appena assunto. Questa trasformazione troverebbe la sua ragione di esistere in un accumulo ematico che può essere causato da diversi eventi.

Infatti, potrebbe essere a causa di alcuni traumi che si sono scagliati con frequenza sull’orecchio. Oppure, in altre situazioni, potrebbe dipendere da un piercing fatto poco tempo prima. In questo caso, dovremmo chiamare immediatamente il nostro medico di fiducia. Un esperto, infatti, potrà valutare la situazione e, qualora fosse possibile e sufficiente, eseguire un drenaggio che aiuterebbe ad eliminare il problema.