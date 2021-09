Le giornate si accorciano, le vacanze sono ormai un ricordo e gli impegni ripiombano su di noi come un mare in piena. Il tempo si riduce e la vita “normale” riprende il sopravvento senza che ce ne rendiamo conto pienamente.

Ed ecco così che, insieme alla routine, tornano anche le cattive abitudini: cibi pronti, sedentarietà e qualche aperitivo qua e là. Un giorno, però, ci sentiamo appesantiti, ci guardiamo allo specchio e capiamo subito che dovremmo rimetterci in forma. Magari non siamo tipi da palestra e quindi via a lunghe camminate o a qualche corsetta, approfittando ancora delle belle giornate.

Tuttavia, se finiamo di lavorare tardi e il parco vicino casa è totalmente al buio, giustamente preferiamo passeggiare dove c’è un po’ di luce. L’unico posto illuminato è la strada, con il marciapiede che la costeggia. Attenzione, però, perché a tal proposito è importante fare alcune precisazioni.

Molti camminano e corrono qui ma ignorano quanto sia pericoloso per gambe e polmoni

Camminare è un’attività semplice, che non richiede alcuna competenza specifica e per questo alla portata di tutti. Camminare per strada, poi, è ancora più facile, dato che l’unica cosa che ci tocca fare è indossare la tuta e scendere da casa.

Un po’ più difficile è praticare jogging, perché in questo caso è importante conoscere qualche movimento specifico per incrementare i risultati. Anche in questo caso, però, se decidiamo di correre sul marciapiede, non ci resta che mettere le scarpe da tennis e il gioco è fatto.

In realtà, come ogni cosa apparentemente semplice, anche queste due attività nascondono alcune insidie se svolte per strada. Infatti, molti camminano e corrono qui ma ignorano quanto sia pericoloso per gambe e polmoni, ma non solo. Vediamo qualche dettaglio in più.

Una questione di muscolatura e respirazione

Praticare attività fisica richiede movimenti corretti e un’adeguata superficie. Un terreno molto duro, difatti, potrebbe non essere adatto ad alcuni movimenti, specialmente di natura aerobica. Soprattutto nel caso della corsa, i continui balzi sull’asfalto potrebbero danneggiare i tendini e le articolazioni delle gambe, oltre che provocare fastidiosi dolori alla schiena. D’altra parte, non possiamo neppure sottovalutare la (scarsa) qualità dell’aria.

Quando si pratica attività fisica, l’organismo ha bisogno di più ossigeno ed è per questo che la respirazione aumenta. Di conseguenza, maggiore sarà l’attività polmonare, maggiore sarà l’introito di ossigeno. Correre o camminare per strada, in particolare in città, significa quindi respirare aria inquinata, con gravi conseguenze per i polmoni, come spiegato in questo studio.

Inoltre, bisogna fare attenzione alle auto e a non attraversare distrattamente. Insomma, sarebbe meglio evitare di correre o camminare per strada onde evitare rischi per la nostra salute e per la nostra incolumità.