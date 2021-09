Il detersivo dei piatti è un prodotto che tutti abbiamo in casa. Lo teniamo in genere nel mobiletto sotto il lavandino magari seguendo questa utile accortezza per evitare di rovinare il piano del mobile.

Anche chi ha la lavastoviglie non può fare a meno di questo prodotto. Pentole e tegami molto sporchi richiedono un prelavaggio. Vi sono poi alcune stoviglie delicate che richiedono il lavaggio a mano. Infine, in molte occasioni, soprattutto se si è da soli o solo in due, lavare un paio di stoviglie a mano e non dover aspettare il pieno carico dell’elettrodomestico risulta essere la soluzione più pratica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Premesso questo, è quindi bene scegliere un prodotto valido. Che sia di buona qualità e che non inquini troppo l’ambiente. In tal senso abbiamo visto quali sono i passaggi fondamentali che molti ignorano per scegliere il miglior detersivo per i piatti.

Per andare ancor più sul sicuro, possiamo fare riferimento alla classifica stilata da Altroconsumo, la nota associazione di tutela e difesa dei consumatori più nota in Italia.

Ecco svelato qual è il miglior detersivo dei piatti secondo un’indagine

L’indagine svolta ha preso in esame 16 prodotti ed ha considerato parametri quali le istruzioni riportate in etichetta circa il dosaggio, la reale efficacia e l’impatto ambientale. Quest’ultimo parametro è stato valutato su due fronti: sia in riferimento al flacone di imballaggio sia per quanto concerne il detersivo in sé e per sé.

L’autorevole fonte ha infine ritenuto di decretare al primo posto il concentrato al limone Green Emotion Piatti. A favorire il primo posto sul podio per questo prodotto sono stati in particolare l’elevato numero di stoviglie che lo stesso è in grado di detergere e la concentrazione di tensioattivi efficaci non nocivi per la natura.

Qualitativamente giudicato quasi alla stessa stregua, Winni’s piatti concentrato lime e fiori di mela.

A seguire, il terzo posto, è andato a Tandil Detersivo per piatti concentrato lemon della catena Aldi. Questo prodotto è buono per le prestazioni di lavaggio che offre ma purtroppo contiene allergeni e parecchie sostanze poco biodegradabili.

E così, ecco svelato qual è il miglior detersivo dei piatti secondo un’indagine.

Considerato buono anche l’Eco Concentrato Verso Natura, al gusto lime e menta, di Conad. Nello specifico, il prodotto Conad pare infatti essere quello che rispetta maggiormente l’ambiente.

Nonostante la fama del noto marchio, Svelto Titanium concentrato limone verde, non ha invece soddisfatto i tester durante le prove di laboratorio.

Approfondimento

Ecco qual è il tonno migliore da acquistare al supermercato secondo un’indagine