La Natura è davvero straordinaria, non solo perché ci regala paesaggi sorprendenti, ma ci offre dei frutti meravigliosi e gustosi, ricchi di nutrienti. In ogni stagione possiamo apprezzare i vari raccolti e mettere in tavola dei prodotti della terra che non temono paragoni con altri tipi di alimenti.

In questi mesi estivi, i protagonisti indiscussi sono i frutti più dolci e saporiti, come, ad esempio, ciliegie ed albicocche. Succosi, dolci, dissetanti e salutari, questi 2 frutti sono un vero toccasana per il nostro organismo. In tanti amano il loro sapore e, oltre a essere un perfetto spezza fame o spuntino, è possibile sfruttarli in vari modi, preparando dessert o salse salate. In più, sono fonte di vitamine e sali minerali, tra cui potassio, calcio e fosforo.

Molti buttano via noccioli di albicocche e ciliegie ma sono perfetti per profumare gli armadi e per queste 3 funzioni

Quando mettiamo in tavola questi prodotti genuini, generalmente produciamo degli scarti, tra cui i noccioli, che per varie ragioni, poi, cestiniamo a fine pasto. È davvero uno spreco gettarli via, perché potrebbero rappresentare una risorsa utile per diversi motivi e scopi. Come tanti scarti di frutta potrebbero diventare uno strumento utile per nutrire il terreno.

I noccioli, mescolati a bucce o resti di frutta e ortaggi, potrebbero arricchire i nostri compost fai da te. Ma un utilizzo del tutto eccezionale consiste nel creare sacchetti profumati per armadi. Recuperiamo dei noccioli, dopo averli puliti con cura, inseriamoli all’interno di un sacchettino di cotone. Aggiungiamo, poi, delle gocce di olio essenziale e lavanda secca. In questo modo i nostri armadi e cassetti saranno sempre profumati.

Anche se molti buttano via noccioli di albicocche e ciliegie, poi, potremmo riciclarli in 3 modi, riuscendo anche a risparmiare preziosi euro. Usiamoli per fare dei pediluvi nutrienti e del tutto naturali, aggiungendoli nell’acqua, poi strofiniamoli sui piedi e gambe per eliminare le callosità e palle secca.

Altri 2 utilizzi

Gustiamo albicocche e ciliegie e poi ricicliamo i noccioli per creare degli utilissimi cuscini per alleviare i sintomi della cervicale. Laviamoli accuratamente e asciughiamoli con un panno asciutto e poi mettiamoli dentro delle vecchie federe, meglio se di piccole dimensioni. Secchiamo i noccioli in forno, per pochi minuti a 100 gradi, fino a che il colore sarà ambrato, una volta freddati riponiamoli nella federa e usiamola per massaggiare collo e spalle.

Sembra incredibile, infine, ma è possibile dare vita a degli originali accessori di bigiotteria. Basterà semplicemente eliminare tutti i residui di polpa e strofinare i noccioli con una spugnetta. Dopo che saranno perfettamente lisci e puliti, potremmo dipingerli e dare vita e bracciali, collane, ciondoli e orecchini assolutamente originali.

