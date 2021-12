Quasi tutti gli oggetti possono avere una seconda vita. Ad alcuni di questi possiamo regalarla noi stessi, ad altri invece ci penserà qualcun altro. Per questo motivo è importante fare la raccolta differenziata. Perché dalla plastica vecchia potranno nascere nuovi oggetti. Il vetro, una volta fuso, può trasformarsi e diventare altro. Ovviamente per alcuni materiali sono necessari processi molto complessi, che noi da soli non possiamo fare. Però, ad esempio, molti buttano i rotoli di carta igienica non sapendo che valgono oro se usati così in casa. Quindi, invece di buttarli nella carta possiamo tranquillamente riutilizzarli.

Tra riciclo creativo e nuova vita

In casa abbiamo tantissimi oggetti che possono avere una seconda vita. Basta pensare anche a molti indumenti, alle cravatte, alle cinture. Oppure ai flaconi dello shampoo. Altre volte, invece, noi stessi possiamo essere quelli che acquistano prodotti che vengono realizzati da fonti riciclate. E questo non vale solo per il flacone del latte fatto di carta riciclata. Oppure le bottiglie d’acqua che vengono dalla plastica del mare o da plastica riciclata. Possiamo acquistare anche gli indumenti fatti di fibre riciclate. Ad esempio in commercio ci sono tantissimi capi realizzati in fibre di cashmere riciclato.

Ma vediamo ora come possiamo riciclare in modo creativo i rotoli di carta igienica. Questi, infatti, possono diventare dei bellissimi portapenne o portacancelleria. Dato che molte persone ancora lavorano a casa, è fondamentale avere un luogo dove è possibile mettere penne, matite, forbici e pennarelli. In questo modo avremo una scrivania ordinata. Nessuno ci vieta, però, di creare dei portapenne in casa per portarli poi in ufficio.

Il procedimento è molto facile. Quello che occorre è un vecchio vassoio, o comunque qualcosa che crei una base. Qui incolliamo i nostri rotoli e lasciamo asciugare la colla. Possiamo metterne più di uno, creando così un portapenne con più contenitori. Una volta che la colla si è asciugata, possiamo ora decorare il nostra portapenne. Quindi prendiamo dei pennelli e dei colori e iniziamo a dipingere la carta. Per avere un effetto un po’ grezzo e ruvido, possiamo prendere della carta e incollarla sul rotolo. E su questa poi coloreremo il portapenne. Il risultato sarà più ruvido e quasi 3D dato che la superficie non sarà più liscia, ma sarà granulosa. Facciamo asciugare il tutto ed ecco che abbiamo creato il nostro portapenne.

