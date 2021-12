Ultimi giorni di spese pazze in vista del Natale. C’è chi i regali li ha già acquistati e c’è invece chi si riduce sempre all’ultimo. Pochi sanno che per questo Natale 2021 l’oroscopo ci consiglia i regali perfetti da fare.

Secondo uno studio realizzato da Format per Confcommercio, quest’anno la spesa natalizia per ogni italiano sarà di circa 160 euro. Cifra leggermente inferiore a quella del 2020, che era stata di 164 euro. Sembra, però, che la spesa per i regali di Natale sia in costante decrescita. Infatti rispetto al 2019 è calata dell’8% e se la confrontiamo a quella del 2009, il calo è del 36%.

Non ci resta allora che trovare quello che è il regalo giusto, perfetto e unico. Evitiamo di comprare magari tanti regali inutili, che poi non useremo mai, spendendo tanti soldi. E per trovare quello che è il regalo perfetto possiamo seguire le stelle e i suoi consigli. Infatti possiamo fare i regali in base all’oroscopo e al segno zodiacale.

Vediamo allora un pochino cosa consigliano le stelle. La tipologia di regalo sarà divisa a seconda dei segni zodiacali, che sono distinti in acqua, terra, fuoco e aria.

Partiamo allora da questi ultimi: i segni d’aria. I segni d’aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario. Questi sono delle anime visionarie e sono super attenti alle tendenze. Sono delle persone lungimiranti, audaci e farebbero tutto pur di vincere. Se dobbiamo fare un regalo a qualcuno nato sotto un segno d’aria, possiamo sbizzarrirci facendo regali audaci. Loro apprezzeranno.

Poi ci sono i segni di fuoco (Leone, Ariete e Sagittario), che sono entusiasti, gioiosi e vitali. Amano esprimersi al meglio e raccontarsi anche in modo divertente. Apprezzano moltissimo i regali appariscenti.

Ora tocca a Toro, Vergine e Capricorno, i segni di terra. Sono dei segni che hanno i piedi ben ancorati al terreno. Hanno una personalità stabile e amano il conosciuto, meno invece quello che è sconosciuto. Sono abitudinari e dal sapore tradizionale. Se infatti dobbiamo fare un regalo a uno di questi segni, andiamo sul classico.

Infine abbiamo l’acqua e i suoi segni: Pesci, Cancro e Scorpione. Questi sono segni fantasiosi, anticonformisti, intuitivi e creativi. Sono come un fiume che scorre veloce giù dalla montagna. Pieni di idee sempre sorprendenti. E quindi il regalo giusto per loro è qualcosa di inaspettato.

