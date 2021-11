Per quanto possiamo tentare di ridurre l’ammontare di rifiuti domestici, talvolta sono proprio inevitabili. Alcuni, per altro, occupano un sacco di spazio se non smaltiti subito, come le bottiglie di plastica che, invece potremmo utilizzare in moltissimi modi. Ad esempio ecco come eliminare definitivamente le cimici da casa e giardino grazie a questo facile trucchetto sfruttando una semplice bottiglia.

Per non parlare poi dei rifiuti organici che, spesso e inconsapevolmente, gettiamo nella pattumiera ma che possono essere di grande aiuto in casa come i limoni spremuti.

Oggi vedremo come riutilizzare uno scarto che tutti ci troviamo in casa ma del quale non conosciamo pienamente il potenziale. Infatti, molti buttano i rotoli della carta igienica non sapendo che valgono oro usati così.

Ogni cosa al suo posto

Se siamo di quelle persone un po’ disordinate, avremo probabilmente bisogno di un piccolo aiuto per tenere ogni cosa al posto giusto. Ecco che arrivano i nostri rotoli di carta igienica come pratico contenitore per le buste della spesa. Che siano di tela o di plastica, se non sappiamo mai dove riporle, basterà avvolgerle ed inserirle nel rotolo per non occupare più spazio. I rotoli possono essere riempiti anche con eventuali sacchetti che poi fungeranno da buste dell’immondizia da riporre comodamente sotto il lavello.

I migliori amici dei viaggi

Chi è spesso in viaggio, sa bene che creare il maggior spazio e organizzazione in valigia è fondamentale per garantire di non dimenticare nulla. I rotoli di carta igienica potrebbero essere un’ottima soluzione per riporre la biancheria, come mutande e calzini, e non perderli nei meandri della valigia. In questo modo avremo calzini accoppiati e in ordine, occupando pochissimo spazio.

I rotoli sono inoltre comodi nel caso in cui dovessimo trasportare degli oggetti fragili in valigia, come ad esempio i classici souvenir dall’estero. Basterà riempire il rotolo con del cotone o della carta da pacchi per proteggere perfettamente i nostri oggetti dagli urti del viaggio.

Per chi invece vuole mantenersi bella praticamente a costo zero, possiamo ricavare dai rotoli di carta igienica dei validissimi bigodini. Basterà arrotolare le ciocche attorno al cartone e fermarli con una molletta per avere sempre a disposizione un perfetto bigodino, come dal parrucchiere.

Infine, per i nostri bambini sono un ottimo materiale per divertirsi e dal quale ricavare, ad esempio, dei carinissimi portamatite da costruire e colorare.

