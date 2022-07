A volte, abbiamo un piccolo tesoro in casa che non sappiamo di avere, che non sfruttiamo a dovere perché ci limitiamo ad usarlo solo per un solo e semplice uso. Privandoci, così, della versatilità di oggetti che farebbero al caso nostro in tante situazioni.

Invece, anche ascoltando i famosi consigli della nonna, si vengono a scoprire cose impensabili, che, oltretutto, ci permetterebbero di risparmiare non pochi soldi. E, di questi tempi, con la crisi sempre più grave, è tutta manna inaspettata.

La carta stagnola non serve solo per conservare gli alimenti, ma in casa ha davvero tanti usi alternativi

Ad esempio, la carta stagnola, di solito, la usiamo per avvolgere gli alimenti, in modo da conservarli meglio. Grave errore, perché si presta a moltissimi usi. Come quello di mettere una pallina di alluminio in lavatrice per avere capi morbidi e non sgualciti.

E non solo, visto che la stagnola viene usata anche per far scappare gli animaletti che ci invadono il giardino.

E c’è un motivo se molti avvolgono il telecomando e le chiavi dell’auto nella stagnola ed è davvero sorprendente. Partiamo dal telecomando, che è un oggetto che, praticamente, ognuno di noi usa più volte al giorno per accendere e spegnere la TV. Oltre, ovviamente, ad interagire con la televisione quando cambiamo i canali o altro. Già, ma accade, a volte, che, nonostante il nostro pigiare, non succeda proprio nulla.

Il che vuol dire che, probabilmente, si sono scaricate le batterie contenute al suo interno. Che fare, in questi casi? La soluzione più logica è cambiarle. Se sono AA, dovremo prendere delle nuove AA che abbiamo in casa. Oppure, andare al supermercato per acquistarle, spendendo soldi.

Molti avvolgono il telecomando e le chiavi dell’auto nella stagnola per una ragione incredibile che ci farà risparmiare molti soldi

Ecco, allora, che ci viene in aiuto la nostra carta stagnola. Se, infatti, in casa, abbiamo delle batterie più piccole di quella che si sono scaricate, possiamo usare quelle per il telecomando. Sono troppo piccole e ballano senza fare contatto? Nessun problema. Pieghiamo un foglio di alluminio e lo appiattiamo, ponendolo tra la pila e dove dovrebbe fare contatto. Essendo un conduttore elettrico, ci permetterà di chiudere il circuito di alimentazione facendo tornare operativo il nostro telecomando e risparmiando sull’acquisto.

E veniamo alle chiavi. Non tutti sanno che i ladri possono rubarci la macchina, rubandoci il segnale che emettono le chiavi. A partire dalle auto che si avviano senza chiavi. E non hanno neanche tanto bisogno di mettersi vicini a noi. Certo, ormai i produttori di auto si stanno attrezzando, rendendo le nostre chiavi le più sicure possibili.

Però, a scanso di equivoci, c’è chi avvolge le proprie keyless nella carta stagnola, creando una sorta di schermo protettivo che può limitare l’hackeraggio. Costa poco ed è una risorsa protettiva in più.

