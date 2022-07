WhatsApp, l’app di messaggistica più famosa e utilizzata al Mondo, con 600 milioni di utenti in tutto il Mondo nel 2021, in 180 Paesi, sta per apportare una novità molto attesa.

L’app ci ha abituati a novità, aggiornamenti e implementazioni di funzioni utili, divertenti e altre indispensabili per proteggere la propria privacy.

Ma l’opzione che sta per arrivare farà contenti davvero tantissimi utenti che non vedevano l’ora che arrivasse e che ci tengono particolarmente alla loro intimità.

Molti si sono chiesti sinora “Ma perché WhatsApp non permette questa opzione?”, ecco adesso è arrivata. Scopriamo qual è nel prosieguo dell’articolo.

WhatsApp implementerà una nuova funzione che tutti aspettavano e che servirà a proteggere maggiormente la nostra privacy

Sta per arrivare l’opzione che molti aspettavano su WhatsApp: sarà possibile nascondere lo stato “online” durante l’utilizzo della chat. Quante volte ci è capitato di stare chattando con qualcuno e qualcun’altro tra i contatti, vedendoci online, ci ha scritto? In quel momento, se il messaggio è indesiderato, avremo pensato: “Ma perché non c’è la possibilità di nascondere lo stato online?”.

Ed ecco che l’azienda ha soddisfatto questo desiderio di molti utenti, finalmente.

Tante app concorrenti di WhatsApp, come Telegram, offrono questa funzione da tantissimo tempo e permettono di nascondere lo stato online mentre si sta chattando, in modo da non renderlo visibile agli altri contatti.

Tramite una disamina si può scoprire quale app tra WhatsApp e Telegram è la migliore dal punto di vista della privacy.

Perché tanti utenti hanno desiderato questa opzione?

WhatsApp implementerà una nuova funzione che molti utenti hanno invocato a gran voce, quella, appunto, di poter nascondere il proprio stato online.

Ma perché molti utenti ci tenevano così tanto a questa funzione? Il motivo più semplice è quello più vero e più diffuso, cioè la possibilità di utilizzare l’app di messaggistica senza essere disturbati dagli altri contatti, soprattutto da quelli molesti.

Poter nascondere il proprio stato online protegge la propria privacy e la propria serenità.

Questa opzione sarà prossimamente implementata grazie ad un futuro aggiornamento. La funzione sarà chiamata “Last Seen & Online”, ovvero ultimo accesso e stato online. Scegliendo di negare questa opzione si impedirà agli altri di vedere sia il nostro ultimo accesso, sia il nostro stato online.

La novità sarà attiva su iOS, su Android e anche sulla versione per PC. Ci vorrà un po’ di tempo, perché è l’azienda è ancora alla versione beta.

La nuova funzione è stata svelata, come spesso accade, dal sito WaBetaInfo, sempre aggiornatissimo sulle novità di WhatsApp, grazie ad uno screenshot della funzione in versione beta per iOS.

Restiamo in attesa che l’implementazione diventi attiva.

