Molte persone stanno spruzzando questo liquido fai da te per salvare le piante, in questo modo nessun insetto darà loro più fastidio. Le piante, che siano in giardino o sul balcone, possono ammalarsi. E ci sono moltissimi insetti che mangiano le foglie andando a rovinare la nostra piantina.

Gli insetticidi

In commercio ci sono molti insetticidi chimici, basta recarsi dal vivaio di fiducia per farsi consigliare il migliore. Sennò esistono gli insetticidi fai da te, fatti con prodotti naturali e non. E ce n’è uno in particolare che è una vera bomba.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Insetticidi naturali

Abbiamo visto qui sulle colonne di ProiezionidiBorsa alcuni validi insetticidi naturali. Come ad esempio l’aglio, la cipolla, la cannella o l’ortica. Insomma di modi ce ne sono veramente tanti e tutti molto validi. A questa lunga lista vogliamo aggiungere un altro super metodo e un altro super liquido da spruzzare per salvare le piante.

Molte persone stanno spruzzando questo liquido fai da te per salvare le piante

Questo liquido è un mix di alimenti naturali e di altri prodotti. Vediamo subito come crearlo e cosa serve. Per creare questo insetticida serve dell’aglio, la cipolla, peperoncino, sapone di Marsiglia liquido e acqua.

Ora?

Tagliare in modo minuzioso due spicchi d’aglio. Poi un pezzetto di cipolla e versare in una ciotola. Ora aggiungere del peperoncino in polvere, un po’ di sapone e abbondante acqua. Ora mischiare tutto per bene. Dopo circa 24 ore il nostro liquido sarà pronto. Versarlo in un contenitore spray e la sera spruzzare un pochino di questo prodotto sulla nostra pianta attaccata dagli insetti.

Dopo un po’ finalmente la nostra pianta dovrebbe essere libera da ogni insetto fastidioso e tutto con dei prodotti che si trovano facilmente in casa. Se poi gli insetti dovessero persistere, allora sarà necessario usare un insetticida chimico, e quindi sarà necessario rivolgersi ad un negozio che vende questi articoli.

Approfondimento

Azalee, ortensie e camelie non faranno mai i fiori belli se non si usa questo terriccio.