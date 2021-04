Le polpette di carne sono un delizioso secondo che mette d’accordo grandi e piccini per la sua bontà e le sue tante varianti. Ad eccezione dei nostri amici vegetariani e vegani che non saranno d’accordo con questa affermazione, ma per i quali ci sono numerose e gustosissime alternative. Una l’abbiamo già proposta qui, realizzate con un ingrediente inaspettato.

Sono questi i segreti degli chef per realizzare delle polpette morbide e gustose che si sciolgono in bocca

Per delle polpette deliziose che si sciolgono in bocca sono questi i consigli da seguire, ma soprattutto è questo l’ingrediente che le renderà morbidissime. Talmente buone che spariranno ancora bollenti.

I consigli degli esperti

Il primo segreto che renderà le nostre polpette super morbide è quello di utilizzare il latte e non solo l’acqua nell’impasto.

Un altro segreto è quello di utilizzare i panini anziché il pane. E di non strizzare la mollica di pane, una volta imbevuta nel latte. Il consiglio però è quello di non eccedere con il latte, ma usare solo la quantità necessaria.

Per mantenerle anche toniche è fondamentale lasciarle riposare in frigo quando abbiamo già realizzato la forma.

Un ulteriore chicca è quella di fare delle polpette non perfettamente rotonde ma leggermente schiacciate, così che la cottura sia più uniforme.

Ma il vero segreto per delle polpette morbidissime è quello di non cuocerle troppo, altrimenti diventano aride e dure. Per le polpette al sugo è importante che la quantità di sugo sia tale da ricoprire le polpette perfettamente.

Dunque sono questi i segreti degli chef per realizzare delle polpette morbide e gustose che si sciolgono in bocca. Realizzarle non è difficile e con questi consigli degli esperti saranno davvero irresistibili.

Infine, il segreto più importante di tutti risiede nella pratica, più volte proveremo a farle e più otterremo delle polpette inimitabili e favolose.