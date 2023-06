Federica Nargi e il suo fisico da urlo: look estivi, marito, età e programmi televisivi del 2023

Protagonista dei social e dei programmi tv estivi, l’ex velina di Striscia la notizia ha una vita ricca di impegni ma trova il tempo di occuparsi della sua forma fisica. Outfit sempre moderni e innovativi, è molto amata anche dagli appassionati delle sfilate in passerella. Ecco alcune curiosità.

La sua carriera non ha avuto pause dopo aver dismesso gli abiti della velina, il pubblico l’ha sempre seguita e lei posta in continuazione foto e contenuti su Instagram e altri social. 33 anni e non dimostrarli, in costume mette in evidenza un fisico perfetto, allenato e proporzionato. Ma senza esagerazioni. Classe e simpatia sono le sue parole d’ordine. Insieme alla sua amica ed ex velina Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri, partecipa a cene e serate animando la vita delle combriccole sempre numerose e attirando l’attenzione di followers e media.

Il suo segreto? L’allenamento in casa, 1 ora al giorno con tappetino, cavigliere e pesi per risparmiare tempo e fatica. Quando hai una famiglia non è facile andare in palestra e stare dietro ai numerosi impegni. E lei ha 2 bambine di 3 e 5 anni. Allenarsi in casa è una vera comodità. Gli esercizi sono legati alla danza che lei ama particolarmente, corpo libero e allenamenti specifici per glutei e gambe. È possibile seguire il work out grazie ai video che posta e capire se sono ideali anche per noi. Per lei sono il massimo.

Mare e sera

Federica Nargi e il suo fisico da urlo sono al centro dell’attenzione nei social, vacanze alle Baleari e in Sardegna, serate tra amici a Milano, gli outfit sono sempre di tendenza. Insieme al marito, Alessandro Matri, ex calciatore, amico intimo di Vieri, è possibile vederla elegantissima alle feste oppure con bellissimi costumi da bagno in spiaggia. Bikini coloratissimi e con le balze, crochet, perline e ricami, i costumi sono tra i più sponsorizzati nel 2023 grazie a personaggi famosi come Bella Hadid e Dua Lipa.

Uno dei colori preferenti dalla Nargi è il nero, i vestiti corti di questo colore l’accompagnano sempre nelle sue uscite serali. Caratteristiche principali sono l’audacia, i vestiti sono spesso scollati e aderenti, ma anche l’eleganza. Firmati Magda Butrym, grinta e sensualità non mancano, ideali per i party estivi e per le serate con gli amici. I modelli di Federica Nargi possono essere facilmente acquistati sul sito di Zalando.

Federica Nargi e il suo fisico da urlo, pronti per il grande pubblico

Dopo aver partecipato alla trasmissione Tale e quale show e aver presentato Integration heroes match su TV8, è stata co-conduttrice della quinta puntata di GialappaShow. Non è facile stare dietro al Mago Forrest e al duo della Gialappa, ma la Nargi ha dimostrato versatilità e simpatia. È probabile che il 2023 sia l’anno giusto per il salto di qualità. Un programma in cui sia l’unica protagonista e la padrona di casa.

I social sono già scatenati. La vedrebbero bene in un programma simile a Detto fatto oppure come giurata ne Il cantante mascherato. Non avrebbe niente da invidiare alle tante bravissime presentatrice che intrattengono il pubblico durante i pomeriggi estivi. Ma neanche ai molteplici giudici che animano le serate televisive degli ultimi anni. Federica Nargi piace molto al pubblico italiano e ha un gran seguito, c’è da scommettere che a breve la sua carriera decollerà definitivamente.