Ascelle che puzzano anche dopo la doccia? Ecco i 5 cibi e bevande da togliere dalla dieta e 2 sono sorprese assolute!

Arriva la bella stagione ed è il momento di tirare fuori dall’armadio t-shirt, giacche leggere e canottiere. Purtroppo, però, la primavera porta con sé un problema di difficile soluzione: quello delle ascelle che puzzano. Per risolverlo possiamo lavorare sull’alimentazione e diminuire il consumo dei 5 cibi che stiamo per scoprire.

La primavera è iniziata da meno di 10 giorni e le temperature sono già in netta risalita. E moltissime persone sono già alle prese con un problema estremamente fastidioso: la puzza di sudore. Non importa se usiamo i migliori deodoranti o se ci laviamo più volte al giorno. Il cattivo odore non se ne va. Soprattutto quello che proviene dalle ascelle. Le cause delle ascelle che puzzano anche dopo la doccia possono essere molte, ma a una facciamo sempre poca attenzione: l’alimentazione. È il momento di fare chiarezza sull’argomento e di scoprire i 5 cibi e bevande di cui dovremmo ridurre il consumo. Due di essi non ce li saremmo mai aspettati.

La carne rossa è uno dei principali responsabili delle ascelle maleodoranti

Primavera fa spesso rima con gite fuori porta e grigliate all’aria aperta. Non per niente molti di noi sono alla ricerca delle carni più magre in assoluto per stupire ospiti e invitati. Le carni, però, non sono tutte uguali. Quella rossa, ad esempio, potrebbe aumentare la sudorazione e il cattivo odore del sudore. I motivi? Il primo è che sembra più difficile da digerire. Il secondo è che avendo più grassi di quella bianca potrebbe alterare l’odore delle secrezioni del corpo.

Gli asparagi non fanno puzzare solo la pipì

Gli asparagi sono uno degli alimenti più consumati in questo periodo. E sono anche uno dei più sani. C’è solo un piccolo inconveniente: gli asparagi non fanno puzzare solo la pipì, ma anche le ascelle. Questo accade perché durante la digestione viene prodotto un gas che si chiama metantiolo, che sembra essere il principale responsabile dei cattivi odori. Quindi via libera agli asparagi, ma come sempre con moderazione.

Attenzione a vegetali come i cavolfiori

Rimaniamo nel mondo vegetale per scoprire un altro alimento responsabile delle ascelle puzzolenti. Stiamo parlando dei cavolfiori e di tutta la famiglia delle Brassicacee. Cavoli, broccoli, cavolfiori e affini hanno ottimi effetti sulla salute e non dovrebbero mai mancare nella dieta. Purtroppo, però, potrebbero alterare l’odore del corpo e della sudorazione a causa dello zolfo che contengono.

Ascelle che puzzano anche dopo la doccia? Occhio a burro e caffè

Poche persone in Italia riescono a rinunciare a un buon caffè. Purtroppo, però, il caffè potrebbe essere uno dei principali responsabili del cattivo odore delle ascelle. È una sorpresa, ma la caffeina sembra avere un effetto molto stimolante sul sistema nervoso, aumentando i livelli di sudorazione acida.

L’altro alimento da consumare con grande attenzione è il burro. E non soltanto perché esistono alternative decisamente più sane, leggere e salutari. Il burro sembra infatti contenere molti grassi e, come abbiamo visto per la carne rossa, potrebbe aumentare sudorazione e cattivi odori.