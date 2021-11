Basta davvero poco a noi italiani per mettere in tavola un piatto veloce, economico e gustoso. Siamo lontani anni luce da quelle culture culinarie che utilizzano il microonde come re della cucina. Aprire il frigorifero o il freezer, tirando fuori il piatto pronto e inserendolo nel microonde. No, per fortuna, noi italiani anche se abbiamo poco tempo, mettiamo su l’acqua della pasta e ci inventiamo un primo semplicissimo. Ma, molto più salutare dei cibi precotti e già pronti, che tra l’altro potrebbero rivelarsi alla lunga nemici della nostra salute. Per evitare che il nostro fegato si ammali dovremmo ridurre il consumo di questi alimenti molto usati, giusto per stare in tema. E, si stanno davvero chiedendo tutti il segreto di questo primo così semplice ma che sta spopolando. Lo proponiamo ai nostri Lettori proprio in questo articolo.

Gli spaghetti sono uno dei formati di pasta maggiormente presenti nelle case degli italiani, ma anche le penne non scherzano. E la nostra ricetta, per 5 persone, prevede proprio l’utilizzo di pasta corta: penne, farfalle o maccheroni:

450 grammi di pasta;

100 grammi di frutta secca, possibilmente mandorle, noci o pinoli;

200 grammi di panna da cucina;

50 grammi di formaggio grattugiato;

aglio;

maggiorana e prezzemolo;

olio extravergine;

sale e pepe.

Se non possediamo le erbe aromatiche fresche, potranno comunque andare bene sia surgelate che in polvere.

La preparazione del nostro piatto

Ecco la preparazione semplice del nostro primo che stupirà tutti per il suo piacevolissimo gusto:

mentre mettiamo sul fuoco l’acqua della pasta, prendiamo l’asse di legno e facciamo la battuta delle erbe aromatiche e dell’aglio. Se invece abbiamo già tutto pronto, eviteremo questo passaggio;

prendiamo una padella e con un filo d’olio, iniziamo a scaldare le mandorle, o la frutta secca che abbiamo, dopo averle tritate per bene. Aggiungiamo le erbe aromatiche e per ultima la panna;

regoliamo immediatamente di sale e pepe;

scoliamo al dente la nostra pasta e riversiamola nella padella col sugo;

facciamo saltare per qualche istante, aggiungendo il formaggio grattugiato.

Chiudiamo come sempre con un consiglio mirato sulla scelta del vino da abbinare. Solitamente la frutta secca chiamerebbe a sé un Pinot grigio. Una scelta che permette di non scontrarsi col sapore intenso delle mandorle, lasciando invece in bocca il sapore fragrante tipico di questo vino.

