A settembre visitiamo queste 3 città italiane luminose per spendere poco e arricchirci di cultura

Le vacanze negli ultimi anni sono sempre più costose. Per risparmiare senza rinunciare ai bei posti, potremmo indirizzare lo sguardo verso alcune città italiane. Sono mete bellissime che sanno offrire prezzi alla portata di molti. Vediamo le nostre scelte e qualche info su cosa vedere.

Non è facile riuscire a risparmiare quando si prenotano le vacanze, anche se non è alta stagione. Gli aumenti dei prezzi, come quelli per il soggiorno, obbligano i turisti a pensare alle proprie tasche. Per fortuna, l’Italia è ricca di luoghi affascinanti e non tutti avrebbero gli stessi costi. Infatti, ci sono alcuni centri suggestivi che dispensano arte e cultura a cifre abbordabili. Girarli sarà un piacere e resteremo di stucco dinanzi ai monumenti simbolici e i panorami da sogno. A settembre visitiamo queste 3 città italiane per qualche giorno di relax nel nostro Paese.

Gita low cost nella città delle 100 torri

La prima destinazione che vogliamo suggerire è Ascoli Piceno. Il centro delle Marche nasconde bellezze ineguagliabili e trasuda cultura da tutti i pori. Immerso nella valle del Tronto e circondato da tre montagne, conserva ancora oggi il carattere medievale. La vera perla è piazza del Popolo, conosciuta come il “Salotto d’Italia”. La base in travertino e il colonnato in mattoni rossi le donano un fascino architettonico unico.

Gli edifici simbolo che si affacciano qui sono il Palazzo dei Capitani del Popolo, la Chiesa di San Francesco e il Caffè Merletti. Altrettanto belle sono Piazza Arringo col Duomo di Sant’Emidio e Porta Solestà col ponte romano. Il prodotto tipico, ovviamente, è la celebre oliva ascolana.

La città della Reggia più bella

Ci spostiamo più in giù, per far visita a Caserta. Questo nome rievoca istantaneamente la splendida Reggia Borbonica, che da sola vale il prezzo del biglietto. Non è facile da vedere in un giorno solo, data la notevole estensione e ricchezza di particolari. Da non perdere sono sicuramente i giardini inglesi, il parco e gli appartamenti storici.

Ricordiamoci, comunque, che la città campana non è solo questo. Altre bellezze artistiche ci aspettano tra le sue mura. Il Belvedere San Leucio, il caratteristico Museo della Seta e la Casertavecchia sono assolutamente imperdibili. Non è da meno lo storico anfiteatro romano, situato nel borgo vicino di Santa Maria Capua Vetere.

A settembre visitiamo queste 3 città italiane, compresa la perla della Sicilia

Poteva mancare la Sicilia tra le destinazioni consigliate? Certo che no. A prendersi la scena è Siracusa, un gioiello sul mare dalle origini antichissime. I costi abbordabili sono un invito a visitarla, così come l’alternanza di vecchio e moderno che colora la città. L’influenza greca ha lasciato in eredità il Duomo, che prima era un tempio. L’edificio sorge sull’isola di Ortigia, che rappresenta il lato più antico di Siracusa.

Nei dintorni, poi, si possono osservare le tipiche latomie, cave di pietra sfruttate in passato come prigioni. La più famosa è quella del “paradiso”, ospitante l’Orecchio di Dionisio. E dopo una visita accurata ai tanti monumenti, ci si può rilassare in una delle spiagge circostanti. Oppure, prendere l’auto e visitare la magnifica Oasi di Vendicari: un vero paradiso per gli amanti della natura.