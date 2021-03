Esiste un fatto che non è mai stato provato scientificamente, ma che tutti noi sappiamo essere vero: la lavatrice si mangia le calze! Come si possono spiegare in altro modo i calzini spaiati? Qualsiasi sia la ragione per cui perdiamo una calza per fortuna esistono mille idee per riutilizzare i calzini vecchi o spaiati in modo utile.

Per la casa

Se abbiamo una calza particolarmente lunga o se abbiamo molti calzini possiamo creare uno paraspifferi per porte o finestre. Non dovremo fare altro che cucire insieme le varie calze e riempirle con cotone (o ovatta o vecchi vestiti che non usiamo più). Terminiamo semplicemente chiudendo le estremità.

Con le vecchie calze (soprattutto i vecchi collant) possiamo fare ottimi profuma armadio. Basta riempire il calzino con fiori secchi o batuffoli di cotone imbevuti in olio essenziale. Chiudiamo l’estremità aperta semplicemente cucendo con un bel nastro.

Similmente possiamo riempire un calzino con del bicarbonato di sodio per eliminare i cattivi odori. Per esempio, possiamo metterlo all’interno delle scarpe. Oppure nel borsone da ginnastica.

I calzini possono diventare anche fantastici panni per la polvere, soprattutto quelli in microfibra e i calzettoni. Possiamo infilarli sul mocio rettangolare. O addirittura indossarli nei piedi e nelle mani.

Per la persona

Mille idee per riutilizzare i calzini vecchi o spaiati in modo utile. Tagliando il calzino in tanti segmenti possiamo creare comodi elastici per capelli. Sempre da una calza lunga possiamo ottenere la ciambella. Un accessorio che ci permetterà di pettinarci in una maniera semplice ma davvero elegante e d’effetto. Questo articolo spiega sia come ottenere la ciambella sia come fare la pettinatura.

I calzini, specialmente quelli lunghi, possono diventare ottimi scaldini. Possiamo usarli per scaldarci mani e piedi, per appoggiarli sul ventre quando abbiamo mal di pancia o i crampi mestruali. Oppure sul collo contro la cervicale. Basta riempire il calzino con dei chicchi di grano o del semplice riso e chiudere l’estremità aperta. Ora non ci resta che infilare il calzino nel forno a microonde per tre minuti.

Per combattere la pelle delle mani secca e irritata i calzini sono davvero utili. Basta, infatti, cospargere le mani di crema prima di andare a dormire e infilarle nelle calze. In questo modo la crema non verrà dispersa e farà più effetto.

Portiamo gli occhiali da vista o abbiamo degli occhiali da sole? Abbiamo perso la scatola porta occhiali? Nessun problema. Con un calzino un po’ spesso, infatti, i nostri occhiali saranno al sicuro. Possiamo semplicemente infilarli all’interno. Oppure con un po’ di ago e filo creare una vera e propria custodia.